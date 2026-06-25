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FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
Loai Mohamed

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Son absence lui a coûté cher : Al-Nusairi manque une nouvelle occasion d’inscrire son nom dans les annales de la Coupe du monde

Y. En-Nesyri
G. Yassine
Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
À déterminer vs Maroc
Maroc
Haïti
É.-U.
Mexique

Profitant de l’absence de leur coéquipier, les stars marocaines ont pulvérisé ses records.

Youssef En-Nesyri, ancien cadre de la sélection marocaine, a manqué l’occasion d’établir un nouveau record en Coupe du monde, n’étant pas inclus dans la liste des « Lions de l’Atlas » pour la compétition.

L’attaquant de 29 ans, auteur d’une seconde partie de saison mitigée sous le maillot d’Al-Ittihad, a été jugé moins en forme que ses concurrents directs par le sélectionneur, qui a donc fait d’autres choix pour le secteur offensif.

Arrivé à Al-Ittihad lors du mercato d’hiver pour remplacer Karim Benzema, parti à Al-Hilal, l’attaquant n’a pas répondu aux attentes.

Par conséquent, il perd son titre de plus jeune buteur marocain de l’histoire de la Coupe du monde : le jeune Jassim Yassine, 20 ans et 213 jours, lui a ravi la vedette en inscrivant un but contre Haïti ce jeudi, d’après les statistiques de « Stats Foot ».

La réalisation de Yassin est intervenue lors de la troisième journée du groupe C de la Coupe du monde en cours.

Nsiri, lui, avait trouvé le chemin des filets contre l’Espagne à la Coupe du monde 2018 à seulement 21 ans et 24 jours.

Ce revers statistique intervient après la perte d’un autre record : celui du nombre de sélections en grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations). Son total reste bloqué à 30, alors qu’Achraf Hakimi, avec 31 capes après son entrée contre Haïti, lui a ravi la première place.

Enfin, son statut de meilleur buteur marocain de l’histoire de la Coupe du monde (trois réalisations) est menacé : Ismaël Saibari, déjà auteur d’un but dans chacun des trois matchs disputés, est désormais à sa hauteur.

La star d’Eindhoven, qui pourrait rejoindre le Bayern Munich, pourrait battre ce record s’il marque lors du match retour contre le leader du groupe F.

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