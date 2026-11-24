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Le dossier de la crise entre Jamal Musiala et son club, le Bayern Munich, a connu une évolution notable qui pourrait accélérer la fin des tensions entre les deux parties dans les prochains jours.

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Le sujet a suscité une vive polémique en Allemagne ces derniers jours. Une série de déclarations médiatiques des dirigeants du Bayern Munich a déclenché une tempête autour du cas de Jamal Musiala, centrée sur le montant de son contrat, jugé immérité en raison de ses absences répétées liées à son état de santé.

Après plusieurs jours de tensions et de discussions animées, les deux parties se sont réunies pour évoquer la suite.

Selon Sky Allemagne, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a qualifié cette réunion de « constructive ».

Ce dernier a rencontré les conseillers de Jamal Musiala, Christian Schmid et Tobias Altschäffl, en l'absence d'Uli Hoeness et de Karl-Heinz Rummenigge.

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D'après le rapport, la réunion s'est déroulée dans le calme, sans que la question du salaire soit abordée. Toutes les parties souhaitent voir Jamal Musiala retrouver son meilleur niveau. Son contrat avec le club bavarois court jusqu'en 2030, pour un salaire annuel de 25 millions d'euros.

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Rechute pour Musiala

Jamal Musiala souffre depuis plusieurs mois d'une affection nerveuse qui le fait beaucoup souffrir. Cette situation pèse sur lui, mais aussi sur le Bayern Munich, récemment vivement critiqué pour avoir proposé de réduire son salaire en raison de ses performances modestes. L'affaire suscite une vive polémique en Allemagne.

Musiala a rechuté lundi dernier, comme l'a révélé le quotidien Bild, et une guérison à court terme semble peu probable.

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Le Bayern Munich directement critiqué

Samedi dernier, la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO) a dénoncé les déclarations publiques répétées des dirigeants du Bayern Munich au sujet du contrat de Jamal Musiala.

Dans un communiqué publié par la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO), on peut lire : « Le président d'honneur, le président-directeur général et l'ancien président-directeur général du Bayern Munich ont successivement remis en cause le contrat de Musiala. Selon la fédération, il s'agit d'une stratégie coordonnée visant à mettre la pression sur Musiala et ses agents avant toute négociation. Un club de la stature du Bayern Munich doit faire preuve de davantage de sagesse. Le Bayern Munich a le devoir de protéger Musiala ».

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La fédération estime que ces déclarations constituent une stratégie coordonnée pour faire pression sur le joueur et ses représentants avant d'éventuelles négociations, et demande au club de respecter ses engagements contractuels et de ne pas faire de l'état de santé du joueur et de son avenir un sujet de débat public.

Elle ajoute que le Bayern a la responsabilité de prendre soin de son joueur, avertissant que l'incertitude sur l'avenir peut nuire à la santé mentale des footballeurs professionnels, en particulier pendant les périodes de convalescence après une blessure.

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Selon la fédération, faire de l'avenir de Musiala et de son état de santé un sujet de débat public accentue la pression qui pèse sur lui.

La FIFPRO insiste sur la nécessité de discuter de toute réserve liée au contrat en privé avec le joueur et ses représentants, loin des déclarations médiatiques.

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La fédération rappelle que les contrats doivent être respectés, précisant qu'une blessure ou une baisse de niveau du joueur ne donne pas au club le droit de rouvrir des conditions qu'il a déjà acceptées, tout comme une série de performances exceptionnelles ne donne pas automatiquement au joueur le droit de réclamer une augmentation de salaire.