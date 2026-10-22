Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe d'Égypte pour la saison 2026-2027, effectué ce jeudi au siège de la Fédération égyptienne de football, a placé Al Ahly et le Zamalek dans le même tableau, ouvrant la voie à une éventuelle confrontation entre les deux géants du football égyptien lors des phases à élimination directe.

La cérémonie du tirage a permis de déterminer les affiches des 32es de finale, ainsi que le parcours des clubs lors des tours suivants jusqu'à la finale, dans un climat d'attente du public autour du parcours des grandes équipes dans une compétition marquée par une rivalité intense entre les clubs de première division et les équipes des divisions inférieures.

Al Ahly entamera son parcours dans la compétition face au vainqueur du duel entre Al Nasr et Al Sekka Al Hadid, tandis que le Zamalek affrontera le vainqueur entre Misr Lel Tamin et Pharco, et que Pyramids, tenant du titre de la dernière édition, jouera contre le vainqueur entre Al Dakhleya et Al Tersana.

Parmi les autres affiches attendues pour les clubs populaires, Al Masry Al Port Saidi affrontera Misr El Makasa, tandis que Zed rencontrera le vainqueur entre Samannoud et Baladeyet El Mahalla, et que Ceramica Cleopatra jouera contre Abou Qir Fertilizers, lors de matches où chaque équipe cherchera à décrocher son billet pour les 16es de finale et à poursuivre la course au titre.

Les tours préliminaires de la compétition ont été marqués par l'élimination de certains clubs historiques, en tête desquels l'Ismaily, qui a fait ses adieux à la compétition dès le troisième tour préliminaire après sa défaite face à Al Rabat Al Anwar (1-0).

Il convient de rappeler que Pyramids est le tenant du titre de la Coupe d'Égypte, après avoir été sacré champion la saison dernière à la suite de sa victoire sur Zed sur le score de 2-1 en finale, permettant à l'équipe ciel de remporter le titre pour la deuxième fois de son histoire.

Voici le tirage complet :

Premier tableau

Pyramids × le vainqueur entre Al Dakhleya et Al Tersana

Al Bank Al Ahly × le vainqueur entre Al Rabat Al Anwar et Port Fouad

Al Masry × Misr El Makasa

Tala'ea El Gaish × Petrol Assiout

Zed × le vainqueur entre Samannoud et Baladeyet El Mahalla

Smouha × le vainqueur entre Al Minya et Tahta

Wadi Degla × le vainqueur entre Tanta et Kahraba Al Ismailia

Ceramica Cleopatra × Abou Qir Fertilizers

Deuxième tableau

Zamalek × le vainqueur entre Misr Lel Tamin et Pharco

Enppi × le vainqueur entre Proxy et Diamond FC

El Gouna × le vainqueur entre Al Aluminium et Ittihad Al Shorta

Al Ittihad Al Sakandary × Ghazl El Mahalla

Al Ahly × le vainqueur entre Al Nasr et Al Sekka Al Hadid

Petrojet × le vainqueur entre Delphi et Mega Sport

Al Mokawloon Al Arab × le vainqueur entre Nogoom Misr et Al Masreya Lel Ettesalat

Modern Sport × Al Qanah



