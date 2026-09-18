Les amateurs du championnat d'Italie, diffusé sur stc tv, attendent un choc inattendu entre la Roma et son hôte l'Inter Milan, demain samedi, dans le cadre de la cinquième journée de la Serie A, sur la pelouse de l'Olimpico.

La Roma partage la tête de la Serie A avec l'Inter Milan, tenant du titre, avec 12 points chacun, les Loups de la capitale bénéficiant de l'avantage à la différence de buts.

Le réseau de statistiques Opta a indiqué que la confrontation entre la Roma et l'Inter Milan est la plus prolifique en buts de l'histoire du championnat d'Italie, avec 540 buts inscrits en 186 matches, soit 305 buts pour l'Inter Milan et 235 buts pour la Roma.

L'Inter Milan n'a pas perdu lors de 16 de ses 18 derniers matches face à la Roma en Serie A, avec 10 victoires et 6 nuls. Plus précisément, les Nerazzurri se sont imposés lors de 9 de leurs 11 derniers matches de championnat contre les Giallorossi, pour deux défaites, et ont marqué 24 buts durant cette période.

L'Inter Milan a également remporté ses cinq derniers déplacements face à la Roma en Serie A, avec un total de 11 buts inscrits, contre seulement deux buts pour la Roma, ce qui constitue déjà la plus longue série de défaites consécutives à domicile de la Roma face à un même adversaire dans l'histoire de ses participations à la Serie A.

De manière générale, la Roma n'a plus battu l'Inter Milan à l'Olimpico en Serie A depuis le 2 octobre 2016, ayant disputé depuis 9 matches à domicile face à l'Inter, dont 3 se sont terminés par un nul et 6 par une défaite.

Opta poursuit : « La Roma a remporté ses 9 derniers matches de Serie A, et dans l'histoire de ses participations à la compétition, elle n'a réalisé 10 victoires consécutives ou plus qu'à deux reprises : 11 victoires entre mai et octobre 2013, et 11 victoires entre décembre 2005 et février 2006. »

La Roma peut remporter ses cinq premiers matches de Serie A cette saison pour la troisième fois seulement de son histoire, après l'avoir fait lors des saisons 2014-2015 et 2013-2014.

En revanche, l'Inter Milan peut réaliser 5 victoires lors de ses 5 premiers matches de Serie A, pour la cinquième fois seulement, après y être parvenu lors des saisons 2023-2024, 2019-2020, 2015-2016 et 1966-1967.

La confrontation entre la Roma et l'Inter Milan oppose les deux équipes qui ont inscrit le plus grand nombre de buts en Serie A cette saison, avec 13 buts pour l'Inter Milan et 12 buts pour la Roma. Elles sont également les deux formations comptant le plus de tirs cadrés, avec 32 tirs pour l'Inter et 31 pour la Roma, et le plus de ballons touchés dans la surface de réparation adverse, avec 183 pour la Roma et 177 pour l'Inter.

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