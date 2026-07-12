Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Sommer tourne la page de l'Inter, mais reste fidèle au bleu et noir : accord conclu avec le Club Bruges

Club Bruges
Mercato

L'avenir de Yann Sommer est désormais tracé après son départ sans transfert de l'Inter : une nouvelle aventure attend le gardien suisse, suite à la fin de son contrat avec les Nerazzurri.


Selon Fabrizio Romano, le gardien né en 1988 portera bien les couleurs duClub de Bruges la saison prochaine : le transfert est acté, le dernier accord ayant été trouvé il y a quelques heures.


Bien qu’il ait reçu une proposition alléchante en Espagne, le gardien de 35 ans a choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Jupiler League, passant de l’Inter au Club de Bruges.

Jeux d'amitié des clubs
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google