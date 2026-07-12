L'avenir de Yann Sommer est désormais tracé après son départ sans transfert de l'Inter : une nouvelle aventure attend le gardien suisse, suite à la fin de son contrat avec les Nerazzurri.





Selon Fabrizio Romano, le gardien né en 1988 portera bien les couleurs duClub de Bruges la saison prochaine : le transfert est acté, le dernier accord ayant été trouvé il y a quelques heures.





Bien qu’il ait reçu une proposition alléchante en Espagne, le gardien de 35 ans a choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Jupiler League, passant de l’Inter au Club de Bruges.