Solskjaer sur Greenwood : "C'est un garçon fantastique"

L'entraîneur de Manchester United a fait part de son admiration pour le jeune Mason Greenwood.

Que les supporters de se rassurent : non, Mason Greenwood ne risque pas de souffrir d'épuisement. C'est en tout cas ce qu'a affirmé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui affirme que l'attaquant anglais "irait probablement jouer au football avec ses amis" s'il disposait d'un jour de congé.



Solskjaer évoque l'état de forme de Martial et Greenwood

Greenwood a joué un rôle de premier plan dans l'équipe de Solskjaer depuis la reprise de la saison de le mois dernier, disputant chacun des six matches des Red Devils. Le joueur de 18 ans a même été titularisé à quatre reprises, notamment lors des récentes victoires de United contre , et , formant le tiers d'un trident mortel aux côtés de Marcus Rashford et Anthony Martial.

"Il reçoit des récompenses pour son travail acharné"

L'international anglais des moins de 21 ans a marqué son 16e but de la saison lors de la victoire 3-0 à Villa Park jeudi, devenant seulement le deuxième joueur de son âge à marquer en trois sorties consécutives pour les Red Devils après la légende du club Wayne Rooney. Solskjaer ne pense pas qu'il utilise trop Greenwood à ce stade précoce de sa carrière, mais il est conscient que son développement doit être géré avec soin s'il veut continuer à offrir la pleine mesure de son incroyable potentiel.





L'entraîneur de United l'a déclaré lors d'une conférence de presse avant le match face à . "À cet âge, il a tellement d'énergie, il n'a pas peur, vous voulez juste jouer au football. Si nous avions un jour de congé, il irait probablement jouer au football avec ses amis. Je ne suis pas inquiet pour Mason cette saison, bien sûr, nous devons nous occuper de lui tout au long de sa carrière. C'est un garçon fantastique et il adore jouer. Il reçoit des récompenses pour son travail acharné", a expliqué le Norvégien.

"Nous savons de quoi il est capable et nous lui avons toujours fait confiance pour faire partie de cette équipe et marquer des buts. Nous le voyons tous les jours. Il est juste un footballeur naturel. Le club sait ce qu'il fait avec l'éducation des joueurs", a ensuite ajouté Ole Gunnar Solskjaer.