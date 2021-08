Solskjaer se prononce sur l'avenir de Pogba et les arrivées de Sancho et Varane

Les Red Devils ont déjà bouclé deux énormes arrivées cet été. L'entraîneur mancunien a fait le point sur la situation de son équipe sur le mercato.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que toute autre signature à Manchester United cet été serait un " bonus " ayant déjà conclu des accords pour signer Jadon Sancho et Raphaël Varane. Le transfert de 86 millions d'euros de Sancho a été confirmé le mois dernier tandis que le transfert de Varane devrait être officialisé avant le début de la saison le week-end prochain une fois qu'il aura passé sa visite médicale.

Alors que United s'intéresse toujours à des joueurs occupant d'autres postes, à savoir un milieu de terrain et un arrière droit, des sources ont déclaré à Goal que le club ne s'attend pas à "quelque chose de majeur" en termes de nouveaux arrivants avant la fermeture du mercato. "À partir de maintenant, tout est un bonus", a admis Solskjaer. "Je dois dire qu'avec les deux signatures que nous avons, nous nous sommes renforcés là où nous voulions nous renforcer. Voyons ce qui se passe. On ne sait jamais dans le football. Tout peut arriver".

Ce qui est attendu avant la fin du mercato en revanche, c'est un certain nombre de départs. Le jeune ailier, Facundo Pellistri, est le dernier à avoir quitté le navire mancunien puisqu'il a été prêté à Alaves et il devrait y avoir encore d'autres départs d'ici fin août. Il faudra néanmoins attendre et voir si cette liste de départs comprend ou non Paul Pogba. Le milieu de terrain n'a pas encore prolongé son contrat et avec son contrat actuel expirant l'été prochain et l'intérêt du Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de spéculations sur l'endroit où il jouera la saison prochaine.

"Des conversations positives avec Pogba"

L'international français a rejoint ses coéquipiers en Écosse pour leur camp d'entraînement cette semaine et Solskjaer a reçu des ondes positives de la part du joueur de 28 ans : "J'espère que chaque joueur pense que c'est l'endroit idéal pour gagner des trophées. Lorsque vous signez pour Manchester United, vous devez relever le défi. Paul est revenu et il est frais et il est toujours un garçon si positif. Les discussions que j'ai eues avec lui ont toutes été positives".

Mais qu'en est-il de Jesse Lingard, Diogo Dalot et Andreas Pereira ? Tous les trois étaient prêtés la saison dernière, et avec une équipe première pléthorique et un besoin de vendre pour générer des fonds pour les futurs arrivants, il est probable qu'ils ne seront pas tous au club à la fin du mois. "Nous avons besoin d'une grande équipe", a déclaré Solskjaer. "Le départ est important, toute la saison est importante, mais vous devez arriver en avril et mai frais et avec suffisamment d'options. Certains pourraient être prêtés jusqu'à Noël, d'autres pour une saison, mais je ne veux pas être trop léger dans n'importe quelle position".

Outre ces joueurs, Ole Gunnar Solskjaer va également devoir régler la situation des gardiens de but où David De Gea et Dean Henderson sont en concurrence depuis la saison dernière, le premier ayant cédé sa place de titulaire au second en fin de saison. Mais le Norvégien ne semble pas encore avoir fait son choix. "C'est une saine concurrence. Si vous êtes trop à l'aise, je ne pense pas que vous tirez le meilleur parti de vous-même", a simplement commenté Solskjaer qui ne semble pas désireux de se séparer de l'un de ses deux portiers.