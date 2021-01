Solskjaer se prononce enfin sur le futur de Lingard

Ole Gunnar Solskjaer pense que Jesse Lingard a encore un avenir à long terme à Manchester United bien qu'il soit sur le point de rejoindre West Ham.

Le milieu de terrain offensif devrait être annoncé comme joueur des Hammers pour le reste de la saison, les deux clubs ayant convenu de l'accord jeudi soir. Il est entendu que l'équipe de David Moyes paiera des frais de prêt de 1,5 million de livres sterling et couvrira les salaires de Lingard pour le reste de la campagne alors qu'il cherche à continuer et à obtenir plus de minutes de jeu à son actif.

Lingard n'a débuté que deux fois pour Solskjaer cette saison et, n'ayant pas réussi à se frayer un chemin dans la compétition régulière, il a été convenu qu'il pourrait partir en prêt. "Nous voulons que Jesse revienne ici revitalisé et ayant montré à West Ham à quel point il est bon joueur", a déclaré Solskjaer à propos du prêt imminent de Lingard.

«Il a juste été malheureux avec quelques problèmes, certaines périodes où il a dû rester loin de nous avec Covid, l'isolement et des contacts étroits. Le reste de l'équipe a bien fait. Nous avons eu peu ou pas de blessures et il n’a pas été forcé de rejoindre l’équipe. Je veux juste qu'il aille là-bas et s'amuse, montre à quel point il est bon joueur et revienne et montre qu'il est un joueur de Man Utd".

Lingard semble ne pas être le seul joueur à être prêté avant la fermeture de la fenêtre lundi. Facundo Pellistri devrait se rendre en Espagne jusqu'à la fin de la saison, tandis que Marcos Rojo devrait signer pour Boca Juniors.

"Il est probable que Marcos retourne en Argentine - il reste peu de paperasse à faire", a expliqué Solskjaer. [Quant à] Sergio [Romero], je n'ai rien entendu là-bas à part qu'il sera avec nous pour le reste de son contrat.»

United se rendra à Arsenal samedi pour rebondir après la défaite décevante contre Sheffield United mercredi et Solskjaer est convaincu que son équipe a la bonne mentalité pour revenir à la victoire. «Vous ne voulez jamais perdre un match pour en tirer des leçons, vous voulez apprendre des matches que vous gagnez. Nous avons été formidables, nous avons été constants, mais c'est ce genre de saison... », a déclaré Solskjaer.

«Nous ne nous attendions pas à être invaincus depuis le 1er novembre, bien sûr que nous ne l'avons pas fait, mais nous le voulions et nous voulons commencer une nouvelle manche et nous avons toujours rebondi après des défaites avant.Cette saison, nous avons remarquablement bien fait après toutes nos défaites".