Solskjaer : "Pogba ne sera pas vendu"

Paul Pogba ne quittera pas Manchester United cet été, insiste Ole Gunnar Solskjaer. Le départ du milieu de terrain d'Old Trafford continue d'être évoqué, car le Paris Saint-Germain serait intéressé par l'international français. Pogba est dans la dernière année de son contrat avec United et Solskjaer a déclaré en juillet que le club était en pourparlers pour réussir à le voir prolonger son contrat. Bien que Pogba n'ait pas trouvé d'accord avec les Red Devils jusqu'à présent, Solskjaer ne le voit pas partir avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août. "Oui, je m'attends à ce que Paul soit ici quand le premier septembre arrive", a déclaré le patron de United aux journalistes. À ne pas rater De la Fuente : "Dembélé m'a aidé à me sentir bien sur le terrain"

"Que vous ayez un contrat de cinq ans ou d'un an, quand vous signez pour Man Utd, vous devez relever le défi de performer à un niveau constant. "Je ne m'inquiète pas du tout que la durée du contrat d'un joueur change le niveau de sa motivation et de son inspiration. Vous voulez bien jouer pour votre équipe, vos coéquipiers, vous-même, votre famille, à chaque fois que vous jouez. "Ce que j'attends, c'est que l'attitude et l'approche de chaque match soient les bonnes. Que nous ayons la même concentration, la bonne concentration, le bon professionnalisme et, avec cela, je n'ai aucune inquiétude au sujet de Paul, quelle qu'elle soit." Il a ajouté : "En tant que footballeur, quand vous regardez autour de vous et que vous voyez de bons footballeurs à côté de vous, cela met une autre couche de responsabilité sur vous-même et vos propres performances. "Vous devez bien jouer pour être dans l'équipe, vous devez bien jouer pour réussir dans cette équipe. Paul apprécie son football et je l'ai dit à plusieurs reprises, mon travail consiste à m'assurer que nous tirons le meilleur de Paul, de Bruno (Fernandes) et de tous les très bons joueurs que nous avons dans une structure d'équipe. "Pour moi, pour que les joueurs restent à Man Utd, quand vous voyez une bonne équipe et obtenez de bons résultats, cela aide. Il n'y avait pas de meilleur endroit où être quand j'étais joueur parce que nous continuions à gagner." L'avenir du joueur de 28 ans a fait l'objet de constantes spéculations, mais Solskjaer est convaincu qu'il s'engagera avec un nouveau contrat. L'article continue ci-dessous Le Norvégien a déclaré la semaine dernière que les progrès réalisés par United au cours de l'année dernière persuaderont Pogba que le club peut répondre à son ambition et le conduiront à signer une extension. Dans le même temps, l'ancien milieu de terrain Paul Scholes a prédit qu'il resterait à long terme dans le club de Premier League : "Je pense qu'il finira par signer un nouveau contrat. "Si cette équipe continue de cette manière, en progressant comme elle le fait - je ne veux pas trop m'emballer - mais c'est une équipe qui peut continuer et gagner des trophées et c'est ce qu'il veut faire."