Solskjaer : "Manchester United est toujours un chantier en cours"

L'entraîneur norvégien était satisfait de la dernière victoire de son équipe en Europa League, mais voit encore beaucoup de place à l'amélioration.

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que Manchester United est toujours un "chantier en cours" après sa démonstration magistrale face à la Real Sociedad ce jeudi soir. Manchester United a désormais un pied et demi en huitième de finale de la compétition après sa large victoire à l'extérieur face à la Real Sociedad 4-0, un huitièmes de finale aller qui a eu lieu au stade de la Juventus de Turin sur terrain neutre pour des raisons sanitaires.

Les Red Devils ont rebondi après un match nul décevant à West Brom en Premier League avec une superbe performance offensive contre l'équipe de la Liga, mais Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que son équipe «apprend» toujours au milieu d'une saison ponctuée par des hauts et des bas. L'entraîneur de Manchester United a déclaré à BT Sport après le match: "Nous avons marqué de bons buts et joué du bon football".

"Nous méritions de gagner mais peut-être pas par quatre buts. Dans une soirée comme celle-ci, quand nous trouvons des espaces, nous pouvons être une équipe dangereuse. Nous devions bien défendre, ils ont des joueurs formidables en attaque et nous avons gagné le droit de contre-attaquer rapidement. Ils se sont ouverts et nous avons obtenu les espaces que nous voulions. Chaque équipe vous attaque, il s'agit de trouver les moments pour trouver l'espace. Nous sommes un chantier en cours, nous apprenons de certains matches que nous n'avons pas pu gagner ces derniers temps", a expliqué le Norvégien.

Les Red Devils ont trouvé la faille contre l'équipe d'Imanol Alguacil après seulement 27 minutes de jeu, alors que Bruno Fernandes capitalisait sur une confusion dans la défense de la Sociedad pour tirer dans le but vide. Le Portugais a doublé son compteur juste avant l'heure, avec une finition remarquable après avoir été bien décalé par Daniel James, et Manchester United a continué à faire pression avec des contre-attaques par la suite.

Marcus Rashford a inscrit son 17e but de la saison à la 64e minute pour mettre les hommes de Solskjaer définitivement à l'abri avant que Daniel James ne parachève le succès des Red Devils, tuant totalement le suspens avant le match retour à Old Trafford le 25 février prochain. La liste des rencontres commencera à s'accumuler pour Manchester United une fois de plus après la reprise de la compétition européenne, le titre pouvant encore être remporté en Premier League et en FA Cup.

La course pour le titre des Red Devils a faibli ces derniers temps et ils risquent maintenant d'être entraînés dans la bataille pour une place parmi les quatre premiers en Premier League, mais gagner la Ligue Europa serait un filet de sécurité pour eux en ce qui concerne la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Ole Gunnar Solskjaer souhaite mettre un terme une disette de titre de quatre ans du club en fin de saison. Manchester United retrouvera la compétition ce week-end à domicile face à Newcastle en Premier League.