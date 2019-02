Solari sur Sergio Ramos : "Nous ne faisons pas de spéculations sur les cartons"

Le technicien du Real a défendu son capitaine, Sergio Ramos, dans le viseur de l'UEFA pour avoir pris volontairement un carton jaune contre l'Ajax.

Après avoir surmonté huit jours de tension maximale, le Real Madrid revient dans la Liga lors d'un match dimanche contre Gérone.

Après s'être entraîné ce samedi, Santiago Solari est apparu lors d'une conférence de presse pour analyser toute l'actualité du club merengue:



Que pensez-vous de la règle qui punit le fait de forcer le carton jaune?

"Je ne fais pas les règles. Nous ne les faisons pas. "



Valverde et Simeone ont prolongé, pour quand Solari?

"Ravi pour mes collègues. Nous sommes tous très concentrés sur le présent. Le football est le prochain match. C'est vrai. Là nous avons les énergies. L'équipe s'entraîne très bien. Nous attendons avec impatience le match de demain, qui est très important. "

Craignez-vous une sanction pour Sergio Ramos?

"Je ne ferai pas de spéculations sur des montages suggestifs à propos de ce que Sergio a dit. Il a donné les explications pertinentes et a dit ce qu'il voulait dire. C'était une question piège. Ils ont leurs méthodes et ça va, mais ça a été expliqué. "



Pensez-vous que Ramos a forcé le carton?

"L'action est explicite. Aucune autre spéculation n'est nécessaire. "



Souhaitez-vous renouveler avec le Real Madrid?



"J'ai rénové il y a trois mois. Le lien le plus important de chaque professionnel est toujours la volonté et le désir de venir tous les jours pour faire le maximum. Et le faire avec tout l'amour et la volonté du monde. "



Asensio peut-il jouer à droite avec Benzema et Vinicius?

"Marco peut jouer, et il le sait, dans n’importe quelle position d’attaque. Même en tant que milieur offensif, pour son talent et s’il travaille aussi comme il travaille, car il a travaillé très dur dans les entraînements et les matches, y compris dans le dernier. C'était un objectif très important pour lui et pour nous. Ainsi, il peut jouer dans n'importe quelle position offensive. Il a beaucoup de talent. Nous sommes très heureux avec lui."