Soixante ans après le premier but portugais en Coupe du monde, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale

Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en Coupe du monde après son but face à l’Ouzbékistan.

Le Portugal affrontait l’Ouzbékistan ce mardi au stade de Houston, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, il a ouvert le score d’une tête précise sur un centre parfait de João Cancelo.

Il s’agit de son premier coup d’envoi dans cette édition de la Coupe du monde, après son match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo lors de la première journée.

Il s’agit toutefois de son 9^e but en Coupe du monde, record personnel établi au fil de six participations, après avoir déjà marqué huit fois en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Il avait auparavant trouvé le chemin des filets en 2006 face à l’Iran, en 2010 contre la Corée du Nord, en 2014 contre le Ghana et en 2022 face à la même sélection africaine ; lors de l’édition 2018, il avait également inscrit un triplé retentissant contre l’Espagne et un but contre le Maroc.

Grâce à cette réalisation face à l’Ouzbékistan, Ronaldo rejoint officiellement Eusébio en tête du classement des meilleurs buteurs portugais de l’histoire de la Coupe du monde, avec neuf unités.

Ouzebekistan, où il avait inscrit 9 buts en une seule édition, conduisant le Portugal à la troisième place, son meilleur résultat historique.