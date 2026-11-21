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Chelsea a laissé filer son avantage face à Leeds United et a subi une amère défaite (1-4), samedi soir à Stamford Bridge, lors de la 11e journée de Premier League.

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Chelsea a ouvert le score grâce au Néerlandais Emanuel Emegha à la 24e minute, mais Leeds a rapidement égalisé trois minutes plus tard par l'intermédiaire de Noah Okafor.

Dominic Calvert-Lewin a inscrit le deuxième but des visiteurs sur penalty à la 53e minute.

Cinq minutes plus tard, Noah Okafor s'est offert un doublé en marquant le troisième but de Leeds, avant que son coéquipier Brenden Aaronson ne signe le quatrième but des visiteurs à la 90e+1.

Leeds grimpe à 17 points et occupe la sixième place, tandis que Chelsea reste bloqué à 16 points, au huitième rang.

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Lors de la journée précédente de Premier League, Chelsea s'était incliné sur la pelouse de Sunderland (1-0).