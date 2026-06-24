Soirée du partenariat arabe : l’Égypte et l’Algérie unissent leurs forces dans une mission mondiale

La sélection américaine aborde avec confiance son rendez-vous de vendredi prochain, à l’aube, au stade de Los Angeles. Cette rencontre très attendue clôt la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 et oppose les États-Unis, déjà qualifiés avec six points, à la Turquie, toujours en quête de ses premiers points après deux défaites face à l’Australie et au Paraguay. La présence de joueurs d’origine arabe sur la pelouse devrait également attirer l’attention des observateurs.

Les États-Unis caracolent en tête du groupe avec 6 points, tandis que la Turquie, encore bloquée à zéro point après deux défaites concédées face à l’Australie et au Paraguay, cherche absolument à sauver l’honneur.

L’arbitre international égyptien Mahmoud Ashour consolide son statut parmi l’élite mondiale après avoir été désigné par la Commission principale des arbitres de la FIFA comme arbitre assistant vidéo pour cette rencontre.

Selon un communiqué de la Fédération égyptienne de football, il fera partie d’une équipe arbitrale internationale emmenée par l’Algérien Mustapha Gharbal, arbitre de terrain, assisté de ses compatriotes Mokran Gourari (premier assistant) et Akram Abbas Zahrouni (deuxième assistant), tandis que l’Émirati Omar Al-Ali assumera les fonctions d’arbitre quatrième officiel et que Mohamed Al-Hammadi sera arbitre assistant de réserve.

L’équipe vidéo est menée par l’Espagnol Antonio García (arbitre principal), épaulé par l’Égyptien Mahmoud Ashour (arbitre assistant) et par Lara Juan (arbitre assistante).

La rencontre se jouera vendredi prochain à 5 h du matin, heure du Caire, au stade de Los Angeles, à Inglewood, en Californie, pour le compte du groupe D.

Il s’agit de la cinquième participation de Mahmoud Ashour dans cette édition de la Coupe du monde, un record parmi les arbitres égyptiens. Sa présence répétée témoigne de son niveau technique et de la rigueur qu’il affiche depuis le début de la compétition, confortant sa réputation de spécialiste de la VAR sur la scène internationale.