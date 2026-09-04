Soirée de rêve pour Troy Parrott : l’Irlandais offre à la Real Betis la victoire face à un Real Madrid furieux

Le Real Madrid n’est plus irréprochable en Liga cette saison. L’équipe de l’entraîneur José Mourinho s’est inclinée 1-0 à Séville face au Real Betis à cause du premier but de Troy Parrott sous les couleurs espagnoles : 1-0. Entré en jeu après son arrivée en provenance de l’AZ, il a inscrit l’unique but de la rencontre à dix minutes de la fin. Kylian Mbappé a échoué sur penalty dans les derniers instants. Le Real Betis comme le Real Madrid comptent trois points après quatre matches.

Au Betis, Cucho Hernández a été préféré à Parrott en pointe. Antony et Isco, entre autres, étaient bien titulaires. Au Real Madrid, Denzel Dumfries a été préféré à Trent Alexander-Arnold au poste d’arrière droit.

Antony s’est rapidement illustré avec une frappe sur Thibaut Courtois, vigilant et auteur de l’arrêt. Ce sont les Madrilènes qui se sont montrés les plus proches d’ouvrir le score en début de match, mais la reprise directe de Vinícius Júnior a terminé sur le poteau.

Le Real Madrid a été particulièrement décevant sur le plan offensif et s’est créé très peu d’occasions. Il est révélateur que ce soit justement Dean Huijsen qui, après le début de match, se soit approché le plus du 0-1. L’Amstellodamois a placé une tête sur la barre.

Parrott est entré à la 69e minute et a inscrit moins de douze minutes plus tard son premier but pour les Andalous. Courtois a d’abord réalisé un superbe arrêt sur une tête de Nelson Deossa, mais il n’a rien pu faire sur le rebond de l’Irlandais : 1-0.

Cela ne semblait pourtant pas suffire pour l’emporter. Carlos Espí, envoyé sur le terrain par Mourinho juste après le 1-0, a conclu magnifiquement en propulsant acrobatiquement du gauche le ballon dans la lucarne sur un service de Vinícius Júnior. Il était toutefois en position de hors-jeu, de très peu : but refusé.

Dans le temps additionnel, le Real semblait finalement pouvoir s’en sortir. Vinícius s’est quelque peu jeté sur la jambe tendue du défenseur Natan, et le penalty accordé a été stoppé par le gardien Valles face à Mbappé. Le penalty semblait devoir être retiré en raison d’une entrée trop précoce de joueurs dans la surface, mais à l’incompréhension des Madrilènes et de Mourinho, il n’y a pas eu de nouveau penalty.



