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L'AS FAR et le Raja ont entamé leur parcours en phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine avec des fortunes diverses : le premier a signé une précieuse victoire 3-1 face aux Sud-Africains de Durban City, tandis que le club casablancais a dû se contenter d'un match nul et vierge contre les Togolais de l'ASKO Kara.

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L'AS FAR a rapidement affiché sa supériorité au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat. Ahmed Hammoudan a ouvert le score à la 12e minute, profitant d'une passe en profondeur parfaitement dosée de Merveille Ndockyt pour donner l'avantage à son équipe et concrétiser l'entame offensive tonitruante des locaux, qui ont gâché plusieurs occasions de creuser l'écart dans les premières minutes.

Le club marocain a maintenu sa pression jusqu'à ce qu'Ahmed Hammoudan trouve de nouveau le chemin des filets à la 44e minute, d'une frappe du pied droit à l'intérieur de la surface. L'AS FAR a ainsi rejoint les vestiaires avec deux buts d'avance, plaçant son adversaire sud-africain face à une mission compliquée pour la seconde période.

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Dès le début du second acte, Durban City a réduit la marque à la 50e minute par l'intermédiaire d'Alou Doumbia, qui a repris une passe de Kyle Jurgens, relançant quelque peu le suspense. Mais l'AS FAR n'a pas laissé son adversaire revenir et a fait le break grâce à un troisième but signé Marouane Louadni à la 83e minute, d'une tête sur corner, s'assurant ainsi une victoire 3-1.

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Raja Casablanca contre ASKO Kara

Au stade Mohammed-V de Casablanca, le Raja a été freiné pour son entrée en lice dans le groupe A, se contentant d'un match nul et vierge face aux Togolais de l'ASKO Kara, dans une rencontre où les locaux ont peiné à convertir leur domination en buts, malgré de nombreuses tentatives offensives.

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Le Raja a entamé la partie avec une pression évidente et a menacé le but adverse par Ismail Khafi et Adam Ennafati, mais le gardien Manani Ouro Bere a repoussé leurs tentatives. De leur côté, les Togolais ont failli surprendre les locaux à la 41e minute, lorsque le coup franc direct de Souleymane Ouro Gafou a heurté le poteau gauche.

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En seconde période, le Raja a multiplié les offensives à la recherche du but de l'avantage. Mathis Oyousoui s'est illustré à plusieurs reprises, tandis qu'Ismail Khafi a manqué une grosse occasion à bout portant à la 77e minute, le gardien togolais ayant repoussé sa tentative. Les assauts se sont poursuivis, sans que le score n'évolue.

Les dernières minutes ont été marquées par une pression constante du Raja, qui a tenté d'exploiter les centres et les frappes de loin, mais la défense de l'ASKO Kara et son gardien ont préservé leur cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes se sont donc quittées sur un point chacune.

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Ces deux résultats marquent le début du parcours des deux clubs en phase de groupes. Le Raja évolue dans le groupe A aux côtés d'Al Ahly (Égypte), de Primeiro de Agosto (Angola) et de l'ASKO Kara, tandis que l'AS FAR dispute le groupe B avec Durban City, Azam FC (Tanzanie) et Al Ahly Tripoli (Libye).

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