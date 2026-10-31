Sofyan Amrabat est un homme heureux après la victoire de l’Ajax contre l’AZ (1-0). Avec le recul, sa présence au coup d’envoi a pourtant de quoi surprendre. Le milieu de terrain marocain révèle en conférence de presse avoir ressenti une douleur à l’aine vendredi à l’entraînement, qui le gêne encore après la victoire face à ce club de la même province. Il a néanmoins disputé l’intégralité de la rencontre pour la sixième fois consécutive.

« Que j’aie tenu 90 minutes tient du petit miracle, raconte le milieu défensif. Hier, j’ai ressenti une douleur soudaine à l’aine à l’entraînement, et elle me gêne encore. J’ai serré les dents, j’ai pratiquement joué sur une jambe. »

Il n’a pourtant pas songé un instant à renoncer. « Je savais à quel point ce match était important. Je pense que c’est aussi un message envoyé à mes coéquipiers : l’intérêt de l’équipe passe toujours avant l’intérêt personnel. »

« Je ne dis pas qu’il faut jouer blessé, mais qu’il faut essayer de faire le maximum. Si l’on veut être champion, c’est tout simplement très important. Il faut être solidaire, toujours faire passer l’équipe en premier. Parfois, il faut s’effacer et faire passer ses intérêts au second plan. »

« C’est ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui. Je suis très heureux de l’avoir fait et que nous ayons gagné », poursuit Amrabat, qui a vu son coéquipier Julian Brandt sortir sur blessure. « On voit partout dans le monde qu’il y a beaucoup de blessures à cette période. C’est inhérent au football de haut niveau, à ce calendrier chargé en matches. »

« Malheureusement, cela fait partie du jeu. Nous devons essayer de gérer cela du mieux possible. Je pense que nous l’avons plutôt bien fait jusqu’à présent. Si l’on regarde les blessures que nous avons eues, elles étaient surtout dues à la malchance, pas nécessairement à une surcharge. »

« Je pense que nous sommes plutôt en forme. Bien sûr, nous pouvons encore progresser sur ce plan, mais, encore une fois, il est important de gérer cela et de bien signaler les choses. Les blessures font partie du jeu. J’espère que ce n’est pas trop grave pour Julian. Il pense que ce n’est pas trop grave, mais il faut évidemment attendre les examens. Malheureusement, cela fait partie du jeu », conclut Amrabat.