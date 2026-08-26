Sniper convoité et révélation des Dallas Mavericks : les Golden State Warriors réussissent un double coup

Les Warriors ont successivement offert à Brandon Williams et Georges Niang un contrat d’un an chacun. Williams doit désormais toucher 2,6 millions de dollars chez les Warriors. Un prix dérisoire, quand on pense qu’il a vécu sa saison de l’éclosion chez les Dallas Mavericks en 2025/26.

Le joueur de 26 ans a tourné à 13,0 points, 3,9 passes décisives et 2,9 rebonds en 66 matches, avec une moyenne de 22,2 minutes, tout en réussissant 47,2 % de ses tirs. Lors de la saison précédente, il n’en était qu’à 8,3 points et 2,3 passes décisives en 33 matches.

Williams était arrivé dans la ligue en 2021 en tant qu’undrafted free agent et avait trouvé un nouveau point de chute au sein de l’équipe de G League des New York Knicks. Là-bas, il s’est recommandé pour franchir un cap avec les Portland Trail Blazers grâce à une moyenne de 17,7 points, où il a tout de même disputé 24 matches lors de la saison 2021/22 en laissant une impression convaincante (12,9 points, 37,2 FG%, 3,1 rebonds, 3,9 passes décisives).

Un shooteur convoité : Niang a manqué l’intégralité de la saison NBA

Malgré cela, après sa libération en octobre 2022, il a fallu attendre plus d’un an avant que les Mavs ne s’intéressent à lui et ne lui offrent un two-way contract. Après avoir signé son meilleur total en carrière jusque-là avec 31 points contre les Memphis Grizzlies en mars 2025, il a obtenu son premier contrat longue durée en NBA. Une fois devenu free agent, les Warriors sont cette fois passés à l’action et ont immédiatement bouclé un autre accord avec Niang.

Le vétéran de 33 ans avait manqué l’intégralité de la saison dernière en raison d’une blessure au pied de longue durée, mais a tout de même été transféré dans le cadre du transfert spectaculaire de Jaren Jackson Jr. des Utah Jazz aux Memphis Grizzlies, avant d’y être ensuite coupé.

Niang est désormais rétabli et, en raison de ses qualités indiscutables de shooteur, il était considéré comme un free agent particulièrement convoité. En carrière, Niang tourne à près de 40 % de réussite derrière l’arc : ce que les Warriors espèrent obtenir de lui semble donc évident.

Et les Dubs ne sont pas non plus une destination totalement inconnue pour Niang : en 2017, il avait participé au training camp des Warriors avant de faire brièvement partie de l’équipe de G League des Santa Cruz Warriors.

Avec ce doublé, les Warriors ont pour le moment occupé leur dernière place dans l’effectif, et la planification du roster devrait donc être terminée.

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