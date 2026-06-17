Sneijder tacle Driessen pour ses propos « sans fondement » sur l’international néerlandais

Valentijn Driessen préconise de cantonner Frenkie de Jong sur le banc des remplaçants, une analyse qui surprend vivement l’ancien international néerlandais Wesley Sneijder. Ce dernier considère qu’il est encore trop tôt pour juger le milieu de terrain après une seule rencontre de Coupe du monde.

« Koeman devra intervenir. Gravenberch a été très bon, Reijnders était invisible et Frenkie était tel que nous le connaissons : un frein. Koeman devra prendre une décision à un moment donné. Et ce ne serait pas une mauvaise chose du tout si Koeman envoyait un signal en mettant Frenkie sur le banc », a écrit Driessen dans De Telegraaf, avant de réitérer ces propos dans l’émission Vandaag Inside Oranje.

Interrogé par la journaliste Noa Vahle sur ces propos, Sneijder répond : « Je pense que Frenkie peut apporter bien plus, notamment dans la phase offensive. Il reste encore un peu trop prudent. Ce n’est pas grave, mais il doit élever son niveau au fil du tournoi. »

Le recordman de sélections orange est convaincu que le Barcelonais élèvera son niveau durant le tournoi. « Il en est capable, et c’est précisément pour ça qu’il a sa place. Donc, écarter Frenkie est la plus grande absurdité que j’ai entendue de la bouche de Valentijn. »

Sneijder porte également peu d’estime à Chris Woerts. Le spécialiste du marketing sportif a récemment entendu l’ancien milieu d’Utrecht, aux côtés de Rafael van der Vaart, critiquer dans le podcast « Wes & Raf » le départ de Robin van Persie du Feyenoord. « Ce Rafael et ce Wesley racontent n’importe quoi. »

« Chris qui ? », lance Sneijder avec un cynisme assumé. « C’est le comique du bar, non ? Je m’y connais, moi ? Tant mieux s’il le dit. »

« Si on commence à écouter ceux qui réclament l’exclusion de Frenkie du onze, alors il faut aussi les écouter. Mais pourquoi accorder la moindre crédibilité à Chris Woerts ? » conclut Sneijder, présent mercredi à l’entraînement des Oranje au Kansas.