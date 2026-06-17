Valentijn Driessen préconise de cantonner Frenkie de Jong sur le banc des remplaçants, une analyse qui surprend vivement Wesley Sneijder. L’ancien international néerlandais considère qu’il est encore trop tôt pour juger le milieu de terrain après une seule rencontre de la Coupe du monde.

« Koeman devra intervenir. Gravenberch a été très bon, Reijnders était invisible et Frenkie était tel que nous le connaissons : un frein. Koeman devra prendre une décision à un moment donné. Et ce ne serait pas une mauvaise chose du tout si Koeman envoyait un signal en mettant Frenkie sur le banc », a écrit Driessen dans De Telegraaf, avant de réitérer ces propos dans l’émission Vandaag Inside Oranje.

Interrogé par la journaliste Noa Vahle sur ces propos, Sneijder répond : « Je pense que Frenkie peut encore monter en puissance, notamment dans son impact offensif. Il reste un peu trop prudent. Ce n’est pas grave, mais il doit élever son niveau au fil du tournoi. »

Le recordman de sélections orange est convaincu que le Barcelonais élèvera son niveau durant le Mondial. « Il en est capable. Et c’est précisément pour ça qu’il a sa place assurée. Donc, écarter Frenkie est vraiment la plus grande absurdité que j’ai entendue jusqu’à présent de la bouche de Valentijn. Vraiment. »

Sneijder porte également peu d’estime à Chris Woerts. Le spécialiste du marketing sportif a récemment entendu l’ancien milieu d’Utrecht, aux côtés de Rafael van der Vaart, critiquer dans le podcast « Wes & Raf » le départ de Robin van Persie du Feyenoord. « Ce Rafael et ce Wesley racontent n’importe quoi. »

« Chris qui ? », lance Sneijder, ironique, avant de reprendre sur un ton plus posé. « C’est le comique qu’on voit au bar, non ? Je m’y connais, moi ? Tant mieux s’il le dit. »

« Je veux dire : si vous commencez à prendre au sérieux ceux qui réclament l’exclusion de Frenkie du onze, lui les prendra forcément au sérieux. Alors pourquoi accorder le moindre crédit à Chris Woerts ? » conclut Sneijder, présent mercredi à l’entraînement des Oranje au Kansas.