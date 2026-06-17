Valentijn Driessen préconise de cantonner Frenkie de Jong sur le banc des remplaçants, une analyse qui surprend vivement Wesley Sneijder. L’ancien international néerlandais considère qu’il est encore trop tôt pour juger le milieu de terrain après une seule rencontre de la Coupe du monde.

« Koeman devra intervenir. Gravenberch a été très bon, Reijnders était invisible et Frenkie était tel que nous le connaissons : un frein. Koeman devra prendre une décision à un moment ou à un autre. Et ce ne serait pas une mauvaise chose du tout si Koeman envoyait un signal en mettant Frenkie sur le banc », a écrit Driessen dans De Telegraaf, avant de réitérer ces propos dans l’émission Vandaag Inside Oranje.

Interrogé par la journaliste Noa Vahle sur ces propos, Sneijder répond : « Je pense que Frenkie peut encore monter en puissance, notamment dans son impact offensif. Il reste un peu trop prudent. Ce n’est pas grave, mais il doit élever son niveau au fil du tournoi. »

Le recordman de sélections orange est convaincu que le Barcelonais élèvera son niveau durant le tournoi. « Il en est capable, et c’est précisément pour ça qu’il a sa place. Donc, écarter Frenkie est la plus grande absurdité que j’ai entendue de la bouche de Valentijn. »

Sneijder porte également peu d’estime à Chris Woerts. Le spécialiste du marketing sportif a récemment entendu l’ancien milieu d’Utrecht, aux côtés de Rafael van der Vaart, critiquer dans le podcast « Wes & Raf » le départ de Robin van Persie du Feyenoord. « Ce Rafael et ce Wesley racontent n’importe quoi. »

« Chris qui ? » réagit-il avec cynisme avant d’enchaîner sur un ton plus sérieux. « C’est ce comique au bar, non ? Je m’y connais, moi ? Tant mieux s’il le dit. »

« Si on commence à écouter ceux qui réclament l’exclusion de Frenkie du onze, alors il faut aussi les écouter. Mais pourquoi accorder la moindre crédibilité à Chris Woerts ? » conclut Sneijder, présent mercredi à l’entraînement des Oranje au Kansas.