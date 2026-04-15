Sneijder se dit « stupéfait » après avoir visionné les images de la séance d'entraînement d'Arsenal

Theo Janssen, consultant pour Ziggo Sport, dit avec étonnement que les méthodes d’entraînement de Mikel Arteta à Arsenal seraient impensables à l’époque où il évoluait encore comme milieu de terrain.

Dans le studio, des images d’une séance des Gunners sont projetées : un écran diffuse des visages de supporters, tandis qu’une musique assourdissante rythme l’exercice. Sur la pelouse, les joueurs enchaînent un rondo.

« J’ai vécu ça une fois au Qatar, à Al-Gharafa. Là-bas, on peut encore faire ça », réagit Wesley Sneijder en riant. « Mais pas à Arsenal. Allez mec, de quoi on parle ? »

« Que cherche à obtenir Arteta ? Je l’ignore. Peut-être un certain détachement », tente d’expliquer Sneijder, perplexe. Janssen porte alors un jugement sévère sur l’entraîneur d’Arsenal.

« Je suis certain qu’à mon époque, si cela s’était produit avec l’équipe nationale néerlandaise, Wesley, Rafael van der Vaart et les autres auraient envahi le terrain en se moquant », assure Janssen, lui aussi médusé.

Ce entraînement très discuté a précédé la réception de Bournemouth samedi ; il n’a pas porté ses fruits, le leader de Premier League s’inclinant 1-2 à domicile. Dimanche, Arsenal affronte Manchester City, son dauphin à six points et avec un match en moins.