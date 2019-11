Sneijder : "J'aurais pu être au niveau de Messi et de Ronaldo"

Le néo-retraité néerlandais est convaincu qu'il aurait pu être l'un des tous meilleurs joueurs au monde.

Wesley Sneijder pense qu'il aurait pu se hisser à la hauteur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo s'il s'était montré plus investi et plus rigoureux durant sa carrière. Le joueur de 35 ans a pris sa retraite en août dernier suite à une dernière expérience au , du côté d'Al-Gharafa. Sneijder a remporté de nombreux titres nationaux et a aussi soulevé la en 2010. En somme, ce fut une carrière bien remplie qui l'a vu passer de l' , à Nice, en évoluant aussi à l'Inter, au et au .

Individuellement, toutefois, l'international néerlandais n'a pas un palmarès aussi important qu'il ne l'espérait ou que son talent ne le prédestinait. Un fait dont il est parfaitement conscient mais qui ne le dérange pas. Sneijder pense en fait qu'il aurait pu rivaliser avec les meilleurs joueurs du jeu s'il avait tout donné durant sa carrière. "Je dois être honnête et admettre que j'aurais pu être mentionné aux côtés des Messi et Ronaldo si j'avais fait preuve d'un engagement à 100%. Je le sais très bien", a-t-il déclaré lors d'un entretien à Fox Sports NL. "Mais je ne voulais pas faire ça et je n’ai aucun regret à ce sujet. Ce n’est pas que je ne l’avais pas en moi, mais je ne voulais tout simplement pas le faire", a-t-il ajouté.

Le Batave a ensuite assuré n'avoir aucun regret par rapport à son parcours footballistique. "J'ai apprécié ma carrière de footballeur sur et en dehors du terrain, a-t-il affirmé. J'ai remporté tous les trophées que je pouvais remporter au niveau du club, donc je ne regrette rien du tout. Je suis un joueur d'équipe et j'aime réussir en équipe. Les gens me disent souvent que j'aurais dû gagner le Ballon d'Or en 2010, mais je leur répète que gagner la Ligue des champions était plus agréable qu'un trophée individuel. Bien sûr, cela aurait été la cerise sur le gâteau, mais le fait que les gens me disent que j'aurais dû le gagner suffit à ma satisfaction". Pour rappel, Sneijder a terminé quatrième au classement du Ballon d'Or en 2010. Messi a remporté le trophée cette année-là devant Andres Iniesta et Xavi.

Depuis sa retraite en tant que joueur, Sneijder est rentré aux et a signé avec le club d'Utrecht dans le cadre d'un contrat commercial. "J'ai beaucoup d'amour pour cette ville. Maintenant que j'ai cessé de jouer, je veux un endroit agréable pour partager mes expériences", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision du club en août.