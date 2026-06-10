Sneijder et Van der Vaart s’en prennent violemment au Feyenoord : « C’est une honte ! »

Rafael van der Vaart et Wesley Sneijder expriment un jugement sans appel sur le récent licenciement de Robin van Persie au Feyenoord. Les deux anciens internationaux néerlandais évoquent même une « véritable honte » dans le podcast « Wes & Raf » de Ziggo Sport.

Nommé entraîneur principal par le directeur technique sortant Dennis te Kloese il y a un an et demi, l’ancien attaquant avait mené le club à la deuxième place de l’Eredivisie la saison passée.

Tout semblait donc indiquer qu’il resterait en place lorsque Dévy Rigaux a succédé à Te Kloese.

Lors de sa première conférence de presse à De Kuip, le dirigeant belge avait annoncé que la saison de Van Persie « devait encore être évaluée ». Quelques jours plus tard, Feyenoord a confirmé son départ.

« Je trouve ça vraiment honteux », lance Van der Vaart. « C’est une icône du club. Ça ne s’est pas super bien passé, mais il a quand même terminé deuxième, et voilà qu’un petit jeunot venu de Belgique débarque et décide d’un coup que Van Persie doit partir. »

« Je trouve ça vraiment pénible pour un joueur de cette envergure », poursuit Van der Vaart. « Finir deuxième avec autant de blessés… Je lui aurais bien laissé encore un peu de temps. »

Sneijder abonde dans le même sens : « Terminer deuxième avec cet effectif est tout simplement très impressionnant. Certes, les autres n’étaient pas non plus au top, mais nous avons quand même pris la deuxième place. C’était l’objectif de Feyenoord », conclut-il.