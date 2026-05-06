Sneijder aux anges après la qualification d’Arsenal pour la finale de la Ligue des champions : « Il mérite une statue ! »

Arsenal se hisse en finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006, un exploit salué par Wesley Sneijder. L’analyste de Ziggo Sport réclame même un hommage ultime à l’entraîneur Mikel Arteta, dont l’équipe a battu l’Atlético Madrid 1-0 mardi.

« Je ne le répéterai jamais assez, les amis. Mais Arteta mérite vraiment une statue », a déclaré Sneijder dans son analyse du match Arsenal - Atlético Madrid. « C'est tellement impressionnant d'atteindre la finale avec cette équipe et de laisser toutes les autres grandes équipes mondiales derrière soi. Je trouve ça vraiment impressionnant. »

Consultant pour Amazon Prime, Clarence Seedorf s’est lui aussi montré lyrique, saluant la qualification des Gunners et soulignant l’harmonie entre les joueurs et les supporters à l’Emirates Stadium : « C’était comme une symphonie. Ils se donnaient de l’énergie les uns aux autres. »

Wayne Rooney salue la trajectoire impressionnante des Gunners, mais tempère l’enthousiasme : « Je trouve que la liesse est un peu exagérée, déclare l’ancien meilleur buteur de Manchester United. Faites la fête seulement après avoir remporté la finale ! »

Peu après, l’ancien buteur des Gunners Ian Wright répond sur X à son homologue : « Profitez-en, fans d’Arsenal. La “police anti-fête” sera nombreux, mais ne vous faites pas arrêter ! Savourez l’instant : le football se vit au présent, et c’est un grand moment. »

Sur Amazon Prime, Alan Shearer salue le courage des Gunners : « Ils ont dû se battre et lutter pour chaque ballon. Quand l’occasion s’est présentée de mener 1-0, Arsenal l’a saisie. L’équipe a tout donné et cela a suffi pour atteindre Budapest. »

Theo Walcott, ancien ailier du club londonien, rappelle que certains supporters n’étaient pas encore nés lorsque les Gunners ont disputé leur dernière finale de la Ligue des champions. « Arsenal peut-il la remporter cette année ? Cette équipe est peut-être assez forte pour y parvenir. »