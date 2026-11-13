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UEFA Nations League C
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Kosice Football Arena
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Slovaquie - Îles Féroé en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match ?

Slovaquie vs Iles Féroés
Slovaquie
Iles Féroés
UEFA Nations League C

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct Slovaquie - Îles Féroé, match de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA, aujourd’hui.

Comment regarder Slovaquie - Îles Féroé avec un VPN

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  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
UEFA Nations League C - Journée 5
Kosice Football Arena

La Slovaquie reçoit les Îles Féroé à la Kosice Football Arena pour un match de Ligue des nations C de l’UEFA qui compte beaucoup dans la course à la première place du groupe 3.

L’équipe de Vladimir Weiss occupe la tête du groupe et cherchera à creuser l’écart en s’imposant à domicile, à Košice. La Slovaquie affiche une belle forme dans cette campagne de Ligue des nations, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches officiels.

Les Îles Féroé arrivent en Slovaquie à la deuxième place du groupe : ce match oppose donc directement les deux premiers. L’équipe d’Eydun Klakstein a fait preuve de résistance tout au long de la campagne, avec quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition de la Ligue des nations et s’étaient quittées sur un match nul 1-1. La Slovaquie voudra les départager sur son terrain, tandis que les Îles Féroé se sentiront capables de lui tenir tête une nouvelle fois.

Slovaquie vs Iles Féroés compositions

4-3-3
Slovaquie crest
Slovaquie
SVK
Formation
Iles Féroés crest
Iles Féroés
FRO
3-4-3
D. GreifD. GreifD. HanckoD. HanckoM. ValjentM. ValjentL. SatkaL. SatkaM. SkriniarM. SkriniarA. RusnakA. Rusnakteam-logoL. ReisO. DudaO. Dudateam-logoE. PrekopD. StrelecD. StrelecL. HaraslinL. HaraslinM. LamhaugeM. Lamhaugeteam-logoA. Edmundssonteam-logoO. FaeroeG. VatnhamarG. VatnhamarViljamur DavidsenViljamur Davidsenteam-logoJ. Danielsenteam-logoG. Turiteam-logoJ. Andreasenteam-logoP. KnudsenA. SamuelsenA. Samuelsenteam-logoH. Soerensen
Iles Féroés crest
Iles Féroés
FRO
4-3-3
Slovaquie

Onze de départ

Iles Féroés

Remplaçants

Entraineur

  • Vladimír Weiss
  • E. Klakstein

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