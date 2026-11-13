Comment regarder Slovaquie - Îles Féroé avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

La Slovaquie reçoit les Îles Féroé à la Kosice Football Arena pour un match de Ligue des nations C de l’UEFA qui compte beaucoup dans la course à la première place du groupe 3.

L’équipe de Vladimir Weiss occupe la tête du groupe et cherchera à creuser l’écart en s’imposant à domicile, à Košice. La Slovaquie affiche une belle forme dans cette campagne de Ligue des nations, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches officiels.

Les Îles Féroé arrivent en Slovaquie à la deuxième place du groupe : ce match oppose donc directement les deux premiers. L’équipe d’Eydun Klakstein a fait preuve de résistance tout au long de la campagne, avec quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition de la Ligue des nations et s’étaient quittées sur un match nul 1-1. La Slovaquie voudra les départager sur son terrain, tandis que les Îles Féroé se sentiront capables de lui tenir tête une nouvelle fois.