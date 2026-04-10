Slott justifie cet échec : Liverpool n'a pas l'habitude de remporter la Premier League chaque année

L’entraîneur néerlandais de Liverpool, Arne Slot, a justifié la baisse de résultats des Reds sous sa direction au cours de la saison actuelle.

« Je ne sais pas ce que les gens écrivent, mais nous voyons tous la même chose », a-t-il déclaré au quotidien britannique Daily Mail.

Il a ajouté : « Je veux dire par là moi et les propriétaires du club... Tout le monde voit ce qui se passe sous nos yeux et nous sommes tous d'accord sur ce que nous voyons. Nous sommes certainement d'accord sur ce que nous voyons et sur les raisons de cette situation. »

« Je pourrais aligner toutes les raisons qui rendent cette saison si compliquée, a-t-il poursuivi, mais tout le monde les voit. Alors pourquoi devrais-je sans cesse les rappeler ? Ce serait présenter des excuses, et je refuse de le faire. »

« Elles sont si évidentes que chacun peut les percevoir ; si certains refusent de le faire, peu importe, mais les faits sont là, et il n’est pas difficile de comprendre les difficultés que nous avons rencontrées », a-t-il insisté.

Il a par ailleurs rendu hommage à Andy Robertson, qui quittera le club en fin de saison, saluant « un grand joueur et une personne formidable », tout en réaffirmant que Liverpool n’a pas besoin de recruter des joueurs expérimentés cet été, malgré les départs du capitaine écossais et de Mohamed Salah.

Interrogé sur le sujet, il précise : « Notre modèle est clair. Cela n’exclut pas des exceptions, comme les arrivées de Wataru Endo et peut-être Keïza, tous deux un peu plus âgés que nos cibles habituelles. »

Il ajoute : « Si le club réussit grâce à notre méthode, nous ne allons pas l’abandonner après une saison moins brillante. D’ailleurs, en 16 ans, les propriétaires de Liverpool n’ont pas remporté le championnat à chaque fois. »

Il conclut : « Il y a eu d’autres saisons où les résultats ont déçu, mais le modèle est resté le même, celui pour lequel j’ai signé, pour lequel Richard a signé, et sur lequel nous sommes tous d’accord. »



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