Slot et Glasner écartés : « Des noms plus réalistes pour Feyenoord »

Sinclair Bischop écarte immédiatement deux candidats au poste d’entraîneur du Feyenoord, chargé de succéder à Robin van Persie. Le journaliste d’ESPN cite ensuite deux noms qui figureraient sur la short-list du directeur technique Dévy Rigaux.

« À Rotterdam, on rêverait de voir Arne Slot revenir. Il vient d’être limogé par Liverpool. Mais on oublierait presque qu’il a quitté l’AZ de manière très tendue. Il en parlait d’ailleurs souvent durant son passage au Feyenoord », rappelle Bischop en préambule de son article sur le choix du prochain entraîneur du Feyenoord.

« La façon dont il a été traité l’a profondément marqué », rappelle l’observateur du club rotterdamois. « Il était en contact avec Feyenoord puis a été immédiatement limogé par Robert Eenhoorn, aujourd’hui nouveau directeur général du club. C’est aussi le cas de Pascal Jansen, lui aussi évincé d’AZ. »

Selon Bischop, la piste Oliver Glasner s’annonce « compliquée ». « Peut-être que Feyenoord va tenter de le contacter. Mais Glasner est au sommet de sa carrière. Il a déjà remporté l’Europa League avec l’Eintracht Francfort. Et récemment, avec Crystal Palace, il a gagné la Ligue Europa Conférence, la FA Cup et le Community Shield. Et il travaille en Premier League, où les salaires sont très élevés. »

« Pourquoi viendrait-il aux Pays-Bas pour affronter Cambuur à l’extérieur et l’ADO Den Haag ? » s’interroge Bischop à voix haute. « De nombreux postes plus prestigieux l’attendent, dont celui de l’AC Milan, un club en perte de vitesse mais toujours emblématique. »

Selon Bischop, Rigaux s’intéresse surtout au marché belge. « Le nom de Wouter Vrancken, qui a fait ses preuves à Saint-Trond, est évoqué. Pocognoli a fait ses preuves à l’Union Saint-Gilles, où il a remporté le titre de champion. Ce sont des noms plus réalistes. »

« Le profil idéal pour Feyenoord serait un entraîneur libre et en bons termes avec Rigaux. Deux noms reviennent : Alfred Schreuder et Philippe Clement. Des options plus réalistes », conclut le spécialiste du club.

Schreuder participera à la Coupe du monde comme adjoint de l’équipe d’Allemagne et est sous contrat jusqu’au 31 juillet. Quant à Clement, il n’est pas libre : l’entraîneur belge est encore lié à Norwich City pour trois saisons.