Slot en tête des candidats pour succéder à Jaissle à Al-Ahli Saudi

La direction du club saoudien d'Al-Ahli a entamé ses démarches pour choisir un nouvel entraîneur, en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, désormais proche de prendre les rênes de Newcastle United, tandis que le Néerlandais Arne Slot s'est imposé comme l'un des principaux candidats pour diriger le champion d'Asie.

Selon le réseau talkSPORT, Slot a intégré la liste des candidats à l'entraînement d'Al-Ahli, alors que le club cherche à recruter un technicien doté d'une grande expérience européenne, en vue de la prochaine étape.

Jaissle avait présenté sa démission, selon les rapports, et s'est rapproché d'un transfert vers Newcastle, après qu'Eddie Howe a décidé de quitter son poste au terme de cinq années passées avec les Magpies, ce qui a ouvert la porte à Al-Ahli pour chercher un remplaçant à l'entraîneur allemand.

Jaissle avait pris en main l'entraînement d'Al-Ahli en 2023 après son départ du club autrichien du Red Bull Salzbourg, et il a obtenu des résultats remarquables durant sa période avec l'équipe, qu'il a dirigée lors de 138 matchs, au cours desquels il a remporté 92 victoires, en plus d'avoir été sacré champion de la Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises consécutives.

Slot revient sur le devant de la scène

Arne Slot est l'un des principaux noms sur la table d'Al-Ahli, après être devenu disponible sur le marché des entraîneurs depuis son départ de Liverpool en mai dernier, au terme de plus de deux saisons durant lesquelles il a mené l'équipe au sacre en Premier League anglaise en 2025.

Malgré plusieurs offres reçues au cours de la période écoulée, dont une de Fulham, l'entraîneur néerlandais a préféré ne pas revenir à l'entraînement, avant que le club londonien ne se tourne vers le recrutement d'Alvaro Arbeloa.

Le nom de Slot a également été associé à l'entraînement de l'AC Milan avant le recrutement par le club italien de Ruben Amorim, en plus de sa candidature pour prendre la direction de la sélection des Pays-Bas, mais il reste toujours sans club à ce jour.

Vitor Pereira parmi les options

L'intérêt d'Al-Ahli ne se limite pas à Slot, puisque le club place également l'entraîneur portugais Vitor Pereira sur la liste des candidats, en misant sur son expérience passée dans le championnat saoudien.

Selon le rapport, Al-Ahli n'a mené aucune négociation officielle avec Pereira jusqu'à présent, mais celui-ci reste l'une des options sérieusement envisagées.

L'entraîneur portugais, âgé de 58 ans, dispose d'une précédente expérience en Arabie saoudite avec Al-Shabab, et il a également déjà entraîné Al-Ahli en 2013, avant de prendre en main Wolverhampton puis Nottingham Forest en championnat d'Angleterre.

Pereira a quitté Nottingham Forest au début du mois de juillet en cours, malgré sa réussite à maintenir l'équipe en Premier League anglaise et à atteindre les demi-finales de la Ligue Europa, devenant ainsi disponible pour revenir à l'entraînement.

Al-Ahli bouge rapidement

De son côté, le journaliste saoudien Walid Saïd a révélé que la direction d'Al-Ahli a déjà entamé des négociations officielles avec un certain nombre d'entraîneurs pour choisir le successeur de Jaissle.

Il a précisé que la liste actuelle comprend cinq entraîneurs, dont un technicien allemand, tandis que les négociations se poursuivent toujours pour trancher sur l'identité du nouveau directeur technique qui dirigera l'équipe durant la saison prochaine.