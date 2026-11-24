Comment regarder Slavia Prague - Villarreal avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Le Slavia Prague reçoit Villarreal à la Fortuna Arena de Prague pour un match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux clubs cherchent à prendre des points dans un classement serré.

Le Slavia arrive en bonne forme sur la scène nationale. L’équipe de Jindrich Trpisovsky s’est imposée samedi sur le terrain du Sigma Olomouc et a dominé le championnat de première division et la Coupe ces dernières semaines. Ses résultats européens ont été moins favorables, avec notamment une courte défaite à domicile contre Arsenal plus tôt ce mois-ci.

Villarreal se déplace après un après-midi douloureux au Camp Nou. L’équipe menait 2-0 face au Barcelone après sept minutes dimanche, avant de s’incliner 3-2 à la suite d’un effondrement en seconde période. Santi Comesana a ensuite critiqué l’arbitre.

L’équipe d’Inigo Perez doit maintenant enchaîner rapidement. Elle garde aussi le souvenir d’une lourde défaite 6-0 sur le terrain du Paris Saint-Germain dans cette compétition : une réaction à Prague est donc importante.

Le Slavia comptera sur son public pour compliquer la tâche de Villarreal, qui digère encore ce qui s’est passé à Barcelone. Villarreal a montré dès les premières minutes face au Barça qu’il savait punir les erreurs et cherchera à en faire autant ici.