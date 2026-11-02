Slavia Prague - Arsenal : détails du match

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Le chaudron tchèque met à l’épreuve les ambitions européennes d’Arteta

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Les projecteurs des soirées européennes se rallument à Prague, où deux équipes portées par des résultats marquants en championnat s’affrontent lors d’une quatrième journée prometteuse. L’Arsenal de Mikel Arteta arrive dans la capitale tchèque avec une immense confiance. Dimanche après-midi, le club londonien a fait taire Anfield grâce à une remarquable solidité défensive et a pris les trois points face à Liverpool, porté par la finition précise de Kai Havertz à la 16e minute et un bloc défensif hermétique. Invaincu dans sa campagne européenne après des victoires contre Naples et Lille et un match nul 2–2 âprement disputé à Munich, Arsenal entend prendre une sérieuse option sur la qualification pour la phase à élimination directe.

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En face, le Slavia Prague de Jindřich Trpišovský est prêt à en découdre. Si le club tchèque a connu une campagne continentale mouvementée, avec des défaites contre Lens et Sabah avant un nul 2–2 face à Fenerbahçe, il a préparé le rendez-vous de mercredi en infligeant samedi une spectaculaire correction 5–0 au FK Jablonec sur son terrain.

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