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Ligue des Champions
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Slavia Prague contre Arsenal, avant-match de la Ligue des champions de l’UEFA : le Slavia Prague défie le rouleau compresseur d’Arsenal

Slavia Prague vs Arsenal
Ligue des Champions
Slavia Prague
Arsenal

Fort d’une victoire écrasante (5-0) contre le FK Jablonec en championnat, le Slavia Prague, poids lourd du football tchèque, entre dans la fournaise de la Fortuna Arena avec l’ambition de stopper un Arsenal impérial, porté par sa victoire de prestige (1-0) contre Liverpool à Anfield.

Slavia Prague - Arsenal : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Fortuna Arena

Le chaudron tchèque met à l’épreuve les ambitions européennes d’Arteta

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Les projecteurs des soirées européennes se rallument à Prague, où deux équipes portées par des résultats marquants en championnat s’affrontent lors d’une quatrième journée prometteuse. L’Arsenal de Mikel Arteta arrive dans la capitale tchèque avec une immense confiance. Dimanche après-midi, le club londonien a fait taire Anfield grâce à une remarquable solidité défensive et a pris les trois points face à Liverpool, porté par la finition précise de Kai Havertz à la 16e minute et un bloc défensif hermétique. Invaincu dans sa campagne européenne après des victoires contre Naples et Lille et un match nul 2–2 âprement disputé à Munich, Arsenal entend prendre une sérieuse option sur la qualification pour la phase à élimination directe. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

En face, le Slavia Prague de Jindřich Trpišovský est prêt à en découdre. Si le club tchèque a connu une campagne continentale mouvementée, avec des défaites contre Lens et Sabah avant un nul 2–2 face à Fenerbahçe, il a préparé le rendez-vous de mercredi en infligeant samedi une spectaculaire correction 5–0 au FK Jablonec sur son terrain.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Actualités des équipes et compositions

Slavia Prague vs Arsenal Équipes probables

3-4-2-1
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Prague

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Forme du moment

SLP

SLP - Forme

HRA
N0-0
FB
N2-2
BOL
N1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
But marqué (encaissé)
12/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ARS

ARS - Forme

NFO
V0-1
FCB
N2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations directes

Face à face

Slavia PragueNulArsenal
0
2
3
Ligue des Champions
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FDM
Ligue Europa
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Ligue Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
1
FDM
Ligue des Champions
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
FDM
1Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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