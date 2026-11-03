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Sl. Prague - FC Arsenal : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Le match entre le Sl. Prague et le FC Arsenal débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Sl. Prague - FC Arsenal : sur quelle chaîne et plateforme de streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et le FC Arsenal sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du Sl. Prague et du FC Arsenal ?

Le Slavia Prague aborde ce match avec un bilan contrasté : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, l’équipe a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite. Elle reste sur un large succès 5-0 face au FK Jablonec en championnat tchèque. Auparavant, le Slavia avait battu Brno 4-0 en coupe, tandis qu’en Ligue des champions, il a fait match nul 2-2 contre Fenerbahçe.

Le FC Arsenal affiche trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Les Gunners se sont récemment imposés 1-0 sur le terrain du FC Liverpool en Premier League. Avant cela, ils avaient battu Everton 2-0, puis Nottingham Forest 1-0 à l’extérieur. Arsenal a inscrit six buts et en a encaissé trois au total sur ces cinq matches.

Sl. Prague - FC Arsenal : compositions d’équipe

Sl. Prague - FC Arsenal : forme récente

Sl. Prague - FC Arsenal : bilan des confrontations directes

Sl. Prague - FC Arsenal : les classements