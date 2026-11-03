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Slavia Prague - Arsenal FC en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Slavia Prague vs Arsenal
Slavia Prague
Arsenal
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le Slavia Prague affronte Arsenal FC. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Sl. Prague - FC Arsenal : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Fortuna Arena

Le match entre le Sl. Prague et le FC Arsenal débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Sl. Prague - FC Arsenal : sur quelle chaîne et plateforme de streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et le FC Arsenal sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du Sl. Prague et du FC Arsenal ?

Le Slavia Prague aborde ce match avec un bilan contrasté : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, l’équipe a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite. Elle reste sur un large succès 5-0 face au FK Jablonec en championnat tchèque. Auparavant, le Slavia avait battu Brno 4-0 en coupe, tandis qu’en Ligue des champions, il a fait match nul 2-2 contre Fenerbahçe.

Le FC Arsenal affiche trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Les Gunners se sont récemment imposés 1-0 sur le terrain du FC Liverpool en Premier League. Avant cela, ils avaient battu Everton 2-0, puis Nottingham Forest 1-0 à l’extérieur. Arsenal a inscrit six buts et en a encaissé trois au total sur ces cinq matches.

SLP

SLP - Forme

HRA
N0-0
FB
N2-2
BOL
N1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
But marqué (encaissé)
12/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ARS

ARS - Forme

NFO
V0-1
FCB
N2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sl. Prague - FC Arsenal : compositions d’équipe

Slavia Prague vs Arsenal Équipes probables

3-4-2-1
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Prague

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Prague - FC Arsenal : forme récente

SLP

SLP - Forme

HRA
N0-0
FB
N2-2
BOL
N1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
But marqué (encaissé)
12/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ARS

ARS - Forme

NFO
V0-1
FCB
N2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sl. Prague - FC Arsenal : bilan des confrontations directes

Face à face

Slavia PragueNulArsenal
0
2
3
Ligue des Champions
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FDM
Ligue Europa
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Ligue Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
1
FDM
Ligue des Champions
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
0
FDM
1Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Sl. Prague - FC Arsenal : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
D
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301126+69
V
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
D
N
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
N
N
N
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
15
InterInterINT
420276+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
LASKLASKLAS
42029906
V
V
D
D
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
N
N
V
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
D
D
D
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
D
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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