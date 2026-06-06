Skye, le fils de l’analyste Marciano Vink, quitte l’Ajax pour rejoindre un club de l’Eredivisie

Skye Vink poursuit sa carrière au SC Cambuur, a annoncé samedi le club de Leeuwarden sur ses canaux officiels.

L’attaquant de 19 ans arrive en provenance de l’Ajax, où il était encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028. À Amsterdam, Vink disposait de peu de perspectives d’intégrer l’équipe première.

Au Cambuur, le fils de l’analyste ESPN Marciano Vink a signé pour trois ans, avec une option pour une saison supplémentaire.

Le directeur technique Lars Lambooij se félicite de cette arrivée, qui suit celle de Lucas Jetten, également en provenance de l’Ajax : « On peut parler de coïncidence, mais il est clair que ces deux joueurs bénéficient d’une excellente formation initiale au sein du vivier ajacide. »

« Chez Skye, cela se voit clairement, et il possède en outre toutes les qualités techniques et physiques pour jouer un rôle important pour nous cette saison en Eredivisie », déclare Lambooij sur le site internet du club.

Avec Jong Ajax, il a disputé 61 matchs en Keuken Kampioen Divisie, marquant sept buts et délivrant trois passes décisives.

Les modalités financières de son transfert n’ont pas été divulguées ; Transfermarkt estime sa valeur à 350 000 euros, et l’Ajax se serait réservé une option de rachat.