Sky Sports vient de dévoiler une information de dernière minute concernant l’avenir d’Arne Slot à Liverpool

Arne Slot restera l'entraîneur de Liverpool la saison prochaine, selon une information dévoilée mardi par Sky Sports. Le club considère que la qualification pour la prochaine Ligue des champions est une raison suffisante pour le conserver à son poste.

Dimanche, les Reds ont d’ailleurs arraché le derby du Merseyside 2-1 grâce à une tête victorieuse de Virgil van Dijk dans les derniers instants.

Grâce à la défaite de Chelsea 0-1 contre Manchester United samedi, les Reds comptent désormais sept points d’avance sur les Blues, sixièmes.

Comme les cinq premiers du classement de la Premier League obtiennent leur billet pour la Ligue des champions, Sky Sports estime que Slot restera en poste.

« Cette saison a été décevante, mais c’était aussi une année de transition. Beaucoup de choses ont changé, avec de nombreux mouvements dans l’effectif. Se qualifier pour la Ligue des champions était le strict minimum, et cet objectif est atteint », analyse la chaîne.