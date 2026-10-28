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Fleetwood Town a vécu une soirée inoubliable en éliminant Arsenal, champion de Premier League, de la Carabao Cup au terme d’une spectaculaire séance de tirs au but. Mais l’exploit historique du club de League Two a été brièvement éclipsé par un lapsus aussi hilarant que grossier lors des célébrations d’après-match.

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Un exploit face à un géant en Carabao Cup

Le club de League Two a signé l’un des plus grands exploits de l’histoire de l’EFL Cup après avoir tenu Arsenal en échec (1-1) dans le temps réglementaire. La qualification s’est finalement jouée aux tirs au but, où les joueurs de Fleetwood ont fait preuve d’un sang-froid remarquable en réussissant leurs cinq tentatives.

Le gardien Jay Lynch s’est illustré en arrêtant le tir de Bruno Guimaraes à 11 mètres, avant que Conor Haughey n’inscrive le tir au but décisif. Mais quelques instants plus tard, c’est l’intervention télévisée de Haughey, porté par l’adrénaline, qui a fait les gros titres.

Le juron de Haughey en pleine célébration

Au bord du terrain, aux côtés de Lynch, Haughey a été interrogé par la journaliste de Sky Sports Juliette Ferrington sur son état d’esprit avant de tirer le penalty de la victoire. Submergé par l’émotion, le défenseur a baissé sa garde en direct.

« Je ne sais pas. Choisir où tirer, envoyer le ballon dans la lucarne et courir comme un p***** de fou », a confié Haughey. « C’est complètement dingue. Les gars, je suis tellement fier d’eux. Ça montre à quel point l’équipe est forte. »

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Ce juron a immédiatement poussé Ferrington à présenter ses excuses. Elle a dû le faire une deuxième fois à la fin de l’entretien, après un regard gêné de Haughey. Deux autres excuses ont ensuite été présentées depuis le plateau, une fois l’antenne rendue, laissant certains téléspectateurs perplexes face à cette réaction répétée.

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Résister à la pression d’Arsenal

Au-delà de cet incident à l’antenne, cette victoire représente un exploit monumental pour Fleetwood. Lynch, auteur de plusieurs arrêts décisifs au cours des 90 minutes, a expliqué comment son équipe avait tiré parti des mauvaises conditions météorologiques pour neutraliser le tenant du titre en Premier League.

« J’ai perdu ma voix à force d’organiser la défense », a expliqué le gardien. « Toute l’équipe a été magnifique pendant tout le match. Battre les champions d’Angleterre, c’est tout à l’honneur de ces gars. C’était une soirée typique à Fleetwood. On s’attendait à une tempête, on savait que les conditions seraient horribles, alors on s’est dit que ça pourrait jouer en notre faveur. »

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Lynch a également révélé que l’équipe s’était inspirée de récents exploits en coupes nationales. « La victoire de Grimsby contre Manchester United l’an dernier nous a donné de l’espoir », a-t-il ajouté. « On a fait un peu le parallèle. C’est incroyable pour le club et pour la ville. Honnêtement, ça représente tout pour tout le monde. »

Dans l’attente du prochain tour

Fleetwood attend désormais avec impatience le tirage au sort de la Carabao Cup pour connaître son prochain adversaire. Après avoir éliminé les champions d’Angleterre en titre au terme d’une éprouvante séance de tirs au but, la confiance sera au plus haut au sein du club, qui espère prolonger son parcours historique en coupe.