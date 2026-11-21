Comment regarder SK Beveren - La Gantoise avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur fiable de services VP et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur fiable de services VP et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Belgique DAZN Luxembourg DAZN

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

First Division A - Journée 12 22 nov. 2026 - 07:30 Freethiel Stadion

Le SK Beveren reçoit La Gantoise au Freethiel Stadion pour une rencontre de Division 1A entre une équipe qui lutte près du bas du classement et l’une des formations les plus performantes du championnat cette saison.

Beveren occupe la 15e place du classement de la Jupiler League et ses résultats récents témoignent de la pression qui pèse sur l’équipe. La formation de Tim Bakens a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, encaissant sept buts au passage.

La Gantoise arrive à Beveren dans une situation bien plus sereine, à la troisième place du classement sous la direction de Rik De Mil. Elle aborde ce match après une victoire 1-0 contre Kortrijk en championnat, même si un nul sans but face à KuPS en Ligue Conférence a montré qu’elle pouvait peiner à déstabiliser des défenses bien organisées.

Le résultat le plus marquant des visiteurs ces dernières semaines reste leur large victoire 4-0 contre Anderlecht, qui a illustré leur potentiel lorsqu’ils sont dans un bon jour. Ils ont toutefois perdu des points face à Lommel et à Braga au cours de la même période.

Pour Beveren, c’est l’occasion de mettre fin à une série de défaites préjudiciable à domicile. Le public du Freethiel Stadion devra jouer son rôle si les hôtes veulent tirer quelque chose de cette rencontre.