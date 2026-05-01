Sjoerd Mossou a fait son choix : il préfère un autre super-sub que Wout Weghorst pour l’équipe nationale néerlandaise, estimant qu’il est « dix fois meilleur »

Dans le podcastAD Voetbal de vendredi, Sjoerd Mossou critique ouvertement le niveau de Wout Weghorst. Le journaliste s’étonne que l’attaquant de l’Ajax soit envisagé comme une option crédible pour la Coupe du monde.

À 33 ans, l’avant-centre semble déjà presque assuré d’une place dans la sélection de Ronald Koeman pour la Coupe du monde, en tant que supersub. Mossou l’a de nouveau observé avec attention lors de la rencontre contre le NAC Breda (victoire 0-2) et n’a pas été impressionné.

En tant que journaliste spécialisé, Mossou reconnaît l’apport humain du joueur et souhaite le voir disputer la Coupe du monde cet été, mais il reste sceptique sur le plan sportif.

« Si on regarde le niveau de Weghorst cette saison… Ce n’est tout de même pas possible de le voir dans l’équipe nationale néerlandaise ? Soyons sérieux. Je sais que Koeman est loyal envers ses joueurs et que Weghorst sera de la partie en tant que remplaçant. C’est un moteur à l’entraînement, je sais bien tout ça. »

« Mais on est en droit d’attendre un peu plus de qualité d’un attaquant de l’équipe nationale néerlandaise qui part en Coupe du monde », s’interroge Mossou à voix haute.

Il rappelle que l’avant-centre affrontait deux milieux de terrain du NAC : « Ils l’ont facilement dominé. Face à la 17e équipe d’Eredivisie, il n’a presque rien réussi. Et cela dure depuis le début de la saison. »

Mossou estime qu’un autre joueur pourrait pourtant mieux endosser ce rôle de super-sub chez les Oranje. « Qui est le meilleur de la tête en attaque, Virgil van Dijk ou Wout Weghorst ? Si tu cherches un joueur capable de marquer de la tête en fin de match, Virgil van Dijk est dix fois plus efficace que Wout Weghorst. On a suffisamment de défenseurs centraux, on peut toujours en laisser un derrière. Franchement, je ne le vois pas non plus dans ce rôle en fin de match. »