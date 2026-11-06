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Amar Dedic, recrue estivale de Newcastle United, s’est retrouvé au cœur d’une enquête policière inhabituelle après avoir été aperçu avec un arc et des flèches. L’international de Bosnie-Herzégovine aurait été arrêté par plusieurs voitures de police après qu’un particulier a fait part de ses inquiétudes près d’un site naturel apprécié dans la région.

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La police armée intervient auprès d'un défenseur de Newcastle

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi, lorsque le joueur de 24 ans et une autre personne ont été aperçus près d'un réservoir en zone rurale, dans le secteur de Harlow Hill. Un témoin inquiet a contacté les autorités après avoir vu les deux hommes transporter du matériel de tir à l'arc.

Selon le Daily Mail, six voitures de police ont intercepté le véhicule de Dedic dans le quartier résidentiel de Darras Hall, à environ 11 kilomètres du lieu où les deux hommes avaient été aperçus. Les agents ont interrogé l'international de Bosnie-Herzégovine sur place avant de confisquer le matériel.

La police confirme la saisie d'armes destinées à un usage récréatif

Les autorités se sont rapidement voulues rassurantes quant aux risques pour la sécurité publique. Un porte-parole de la police de Northumbria a confirmé que les agents avaient réagi rapidement au signalement reçu dans l'après-midi.

« Peu après 13 h 55 mercredi, nous avons été informés que deux hommes transportaient un arc et des flèches alors qu'ils marchaient sur un chemin près du réservoir, sur Military Road, dans le secteur de Harlow Hill », a déclaré le porte-parole.

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Il a précisé que la situation avait été réglée sans danger et ne présentait aucune menace pour la population.

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« Les agents se sont rendus sur place, puis ont arrêté un véhicule dans le secteur de Darras Hall et saisi un arc et des flèches, poursuit le communiqué. À ce stade, il semble que ce matériel était destiné à un usage récréatif et qu'il n'y avait aucune menace pour le public. Les investigations se poursuivent. »

Étrange coïncidence : des coéquipiers passent sur les lieux

Alors que la police avait arrêté le véhicule, deux visages familiers sont passés par hasard devant la scène. Selon le même article, Mark Gillespie, gardien remplaçant de Newcastle, et Paul Dummett, ancien défenseur du club, sont arrivés fortuitement pendant que les agents s'entretenaient avec leur collègue. Ils se sont arrêtés pour proposer leur aide.

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Cet étrange épisode vient conclure quelques mois mouvementés pour Dedic. Le défenseur n'est arrivé à St James' Park que lors du récent mercato estival, dans le cadre d'un transfert de 30 millions de livres sterling en provenance du géant portugais Benfica. On ignore encore précisément l'usage que les deux hommes comptaient faire de ce matériel avant l'intervention de la police.

Retour aux obligations en Premier League

Malgré l'intervention de la police et les investigations en cours, Dedic reste pleinement disponible pour jouer. L'effectif de Matthias Jaissle se rendra dans la capitale samedi après-midi pour un match crucial de Premier League contre Fulham.

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Newcastle a absolument besoin d'un résultat positif à Craven Cottage pour enrayer une inquiétante série de contre-performances. Le club a subi quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres, ce qui accroît considérablement la pression sur l'équipe, appelée à prendre les trois points dans l'ouest de Londres.