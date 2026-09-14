Daniel Maldini s'est placé dans une situation juridique et morale des plus délicates, après que les contrôles de la police italienne ont révélé qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool avec un taux avoisinant le double de la limite autorisée, et ce quelques heures seulement après avoir mené son équipe de Cagliari à une précieuse victoire face à l'Atalanta grâce à un but décisif sur penalty.

Moins de 12 heures après avoir inscrit le penalty décisif qui a offert à Cagliari une précieuse victoire 2-1 face à l'Atalanta à Bergame, le fils de la légende de Milan Paolo Maldini s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant dans la ville de Milan, après que les analyses ont révélé un taux d'alcool élevé dans son sang à la suite d'un grave accident de la route.

L'accident s'est produit vers 5h15 du matin, dimanche, dans la ville de Milan, lorsque sa voiture de type Porsche Carrera est entrée en collision avec un autre véhicule, faisant 6 blessés légers, parmi lesquels le joueur âgé de 24 ans, qui a été transporté à l'hôpital pour y subir des examens avant d'être autorisé à repartir plus tard dans la même journée.

Contrôle positif et permis suspendu

Selon des sources de la police locale qui se sont exprimées auprès de l'agence Reuters, le premier contrôle d'alcoolémie sur les lieux de l'accident a révélé un taux de 0,91 gramme par litre, tandis que le second contrôle a enregistré 0,89 gramme/litre, soit près du double de la limite légale autorisée en Italie, fixée à 0,5 gramme/litre.

À la suite de ce résultat positif, les autorités ont décidé de suspendre immédiatement le permis de conduire du joueur, qui a également été soumis à un test de dépistage de stupéfiants, dont le club de Cagliari a confirmé lundi que les résultats étaient totalement négatifs, précisant que le joueur reprendrait normalement les entraînements en vue des prochains matches.

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Une source sécuritaire italienne citée par Reuters a précisé que les résultats du test de dépistage officiel réalisé par la police ne seront pas connus avant trois ou quatre jours.

Daniel Maldini, qui a précédemment évolué à Milan, à l'Atalanta et à la Lazio avant de s'installer à Cagliari, est l'un des noms montants du football italien, ayant disputé 6 matches internationaux avec la sélection d'Italie, et porte sur ses épaules un lourd héritage en tant que fils de Paolo Maldini, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football.