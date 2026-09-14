Daniel Maldini s'est mis dans une situation juridique et morale délicate, après que les contrôles de la police italienne ont révélé qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool à un taux avoisinant le double de la limite autorisée, et ce quelques heures seulement après avoir mené son équipe de Cagliari à une précieuse victoire face à l'Atalanta grâce à un but décisif sur penalty.

Moins de 12 heures après avoir inscrit le penalty décisif qui a offert à Cagliari une précieuse victoire 2-1 face à l'Atalanta à Bergame, le fils de la légende de Milan Paolo Maldini s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant dans la ville de Milan, après que les contrôles ont révélé la présence d'un taux d'alcool élevé dans son sang à la suite d'un terrible accident de la route.

L'accident s'est produit vers 5h15 à l'aube de dimanche dans la ville de Milan, lorsque sa voiture de type Porsche Carrera est entrée en collision avec un autre véhicule, faisant 6 blessés légers, dont le joueur âgé de 24 ans, qui a été transporté à l'hôpital pour des examens avant d'être autorisé à quitter les lieux plus tard dans la même journée.

Contrôle positif et permis retiré

Selon des sources de la police locale qui se sont confiées à l'agence Reuters, le premier contrôle d'alcoolémie effectué sur les lieux de l'accident a affiché un taux de 0,91 gramme par litre, tandis que le second contrôle a enregistré 0,89 gramme par litre, soit près du double de la limite légale autorisée en Italie, fixée à 0,5 gramme par litre.

À la suite de ce résultat positif, les autorités ont décidé de suspendre immédiatement le permis de conduire du joueur. Ce dernier a également été soumis à un test de dépistage de stupéfiants, dont le club de Cagliari a confirmé lundi que les résultats étaient totalement négatifs, précisant que le joueur reprendrait normalement les entraînements en vue des prochains matchs.

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Une source sécuritaire italienne citée par Reuters a précisé que les résultats du test officiel de dépistage de stupéfiants réalisé par la police ne seront pas connus avant trois ou quatre jours.

Daniel Maldini, qui a auparavant joué pour les clubs de Milan, de l'Atalanta et de la Lazio avant de s'installer à Cagliari, est considéré comme l'un des noms montants du football italien, ayant disputé 6 matchs internationaux avec la sélection d'Italie et portant sur ses épaules un lourd héritage en tant que fils de Paolo Maldini, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football.