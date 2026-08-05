Le FC Barcelone n'a pas renoncé à son rêve de recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid. C'est pourquoi le directeur sportif du Barça, Deco, s'est rendu à Madrid pour tenir une réunion avec l'agent de l'attaquant argentin afin de mettre la dernière touche à cette opération complexe.

Le dossier Julian Alvarez continue de faire débat au sein du Barcelone. Depuis des semaines, le nom de l'attaquant argentin figure en tête de la liste des priorités du club catalan, qui cherche à renforcer ses options offensives.

Après avoir rejoint l'Atlético Madrid en provenance de Manchester City, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 s'est rapidement imposé comme l'un des attaquants les plus en vue de la Liga, devenant ainsi une cible prioritaire pour la direction blaugrana.

De l'autre côté en revanche, la position de l'Atlético Madrid est très ferme, et le club madrilène n'a pas l'intention de se séparer d'un joueur considéré comme un pilier essentiel du projet sportif de l'entraîneur Diego Simeone.

Malgré cette situation complexe, le Barcelone refuse d'abandonner ses efforts et continue de travailler en coulisses pour trouver une solution.

Le directeur sportif du Barcelone, accompagné de son adjoint João Amaral, doit rencontrer Fernando Hidalgo, l'agent de Julian Alvarez, lors d'une réunion tenue dans le plus grand secret selon la presse catalane.

Cette réunion témoigne de la volonté du club catalan de maintenir le contact et de se tenir prêt à agir en cas d'opportunité.

Selon le journal « Sport », cette réunion constitue une nouvelle étape dans une stratégie élaborée par la direction du Barcelone depuis plusieurs mois, laquelle considère toujours l'attaquant argentin comme une priorité absolue.

Cependant, cette réunion à Madrid ne doit pas être interprétée comme le signe d'un accord imminent ou d'un transfert bouclé.

Selon le journal « Sport », les discussions visent avant tout à permettre aux différentes parties de clarifier les prochaines étapes et d'analyser les possibilités de mener à bien ce qui s'annonce comme une opération extrêmement complexe.

Le Barcelone souhaite connaître précisément la position du joueur et de son entourage, tout en se préparant aux différents scénarios possibles face à l'intransigeance de l'Atlético Madrid.

La direction du club catalan estime que la volonté du joueur de rejoindre le Camp Nou pourrait représenter un atout majeur, mais elle est consciente que ce seul souhait personnel ne suffira pas à ouvrir la porte à des négociations avec le club madrilène, qui ne veut pas perdre l'un de ses joueurs clés.

Cette réunion vise également à renforcer l'entente stratégique entre le Barcelone et l'entourage de Julian Alvarez, et les responsables blaugrana souhaitent entretenir une relation étroite avec Fernando Hidalgo, en prévision de tout changement de circonstances.

L'objectif est de mettre au point un plan capable de convaincre l'Atlético Madrid ou de tirer parti d'éventuelles évolutions de la situation au cours des prochains mois.

Le président du Barcelone, Joan Laporta, et Deco savent que le chemin reste semé d'embûches, notamment en raison de la relation compliquée entre les deux clubs, mais ils estiment que fermer définitivement la porte constituerait un risque majeur. Tant que l'opportunité se présente, le FC Barcelone entend continuer d'avancer avec prudence pour tenter de boucler un transfert de grande envergure avec Julian Alvarez.