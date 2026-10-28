Sir Harry Kane ? Le Premier ministre Andy Burnham n’exclut pas que le capitaine de l’Angleterre soit fait chevalier après sa victoire historique au Ballon d’Or

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Harry Kane est officiellement le meilleur joueur de la planète après avoir remporté le Ballon d’Or, mais sa collection de trophées pourrait bientôt s’enrichir d’une distinction encore plus prestigieuse. Le capitaine de l’Angleterre est entré dans l’histoire lundi soir à Londres, et le gouvernement britannique s’est désormais exprimé sur les appels de plus en plus nombreux à faire de l’attaquant un chevalier.

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Les appels à faire de Kane un chevalier se multiplient

L’attaquant du Bayern Munich a remporté la plus prestigieuse distinction individuelle du football lors d’une somptueuse cérémonie à Londres, devançant Kylian Mbappe et Lamine Yamal au terme d’une rude concurrence. Il est ainsi devenu le premier Anglais à remporter le Ballon d’Or depuis un quart de siècle, exactement 70 ans après que Sir Stanley Matthews a reçu la première édition du prix.

À la suite de cet exploit, les députés travaillistes Rosena Allin-Khan et Clive Efford se sont publiquement prononcés en faveur de l’attribution d’un titre de chevalier au capitaine de l’Angleterre une fois sa carrière de joueur terminée. Les spéculations se sont aussitôt multipliées quant à sa possible présence sur la prochaine liste des distinctions honorifiques du Nouvel An.

Downing Street réagit aux spéculations sur un titre de chevalier

Face aux médias, une porte-parole du Premier ministre Andy Burnham a salué l’exploit de l’attaquant, tout en restant prudente sur la perspective d’un titre royal. Elle a souligné que les plus hautes sphères du gouvernement avaient pleinement conscience de son influence sur le football national.

« Oui, le Premier ministre tient à féliciter Harry Kane pour sa victoire au Ballon d’Or, a déclaré la porte-parole. Être le premier Anglais à le remporter depuis 25 ans est un exploit extraordinaire. Et quel moment pour y parvenir ici, chez nous, 70 ans après que Sir Stanley Matthews a reçu le premier prix. »

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Elle a ajouté : « Cela vient couronner une saison remarquable. Harry continue de montrer un formidable exemple aux jeunes joueurs de tout le pays, et le Premier ministre sait que la nation tout entière sera incroyablement fière de lui. Et, espérons-le, il y aura bientôt un autre trophée à célébrer avec l’Angleterre. »

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Interrogée directement sur la possibilité qu’il reçoive un titre de chevalier, elle a répondu avec mesure. « Concernant votre question sur un titre de chevalier, je pense que tout le monde sera d’accord pour dire que Harry Kane a énormément apporté au football anglais et que c’est un moment très particulier pour lui dans ce pays. Mais, comme toujours, je ne vais pas préjuger de la procédure d’attribution des distinctions honorifiques. »

Kane revient sur un sacre individuel historique

Cette distinction récompense une saison nationale exceptionnelle avec le Bayern Munich, ainsi qu’une Coupe du monde remarquable au cours de laquelle il a propulsé l’Angleterre à la troisième place grâce à ses buts. Monté sur scène dans sa ville natale, Kane, ému, a exprimé sa profonde gratitude pour cette reconnaissance.

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« Je suis presque sans voix. Être ici, à Londres, rend ce moment encore plus spécial, a déclaré Kane. C’était de bon augure pour moi ce soir. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. J’imagine que le choix a été difficile cette année. Il y a des joueurs de classe mondiale dans cette salle ce soir. Félicitations à tous les lauréats et à tous les nommés de ce soir. C’est impressionnant de voir ce que la détermination et le travail acharné peuvent vraiment permettre d’accomplir. »

Il a aussi tenu à mettre en lumière ses coéquipiers en sélection, soulignant leur esprit collectif au cours des 12 derniers mois. « À mes coéquipiers en équipe d’Angleterre, je dis la même chose. Nous avons vécu une année spéciale. Elle n’a pas été parfaite, mais nous avons connu beaucoup de grands moments. Nous avons créé des liens très forts. »

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À la poursuite de titres avec son club et sa sélection

Alors que Kane retrouve son club en Bavière, il cherchera à conserver son efficacité devant le but pour remporter des trophées majeurs. La scène internationale reste toutefois clairement une priorité de premier plan sous la direction du sélectionneur Thomas Tuchel, l’attaquant étant pleinement déterminé à soulever un trophée avec l’Angleterre.

Pour conclure son discours, Kane a insisté sur son engagement sans faille envers l’Angleterre. Il a déclaré : « La cohésion à l’hôtel pendant la Coupe du monde. C’est un honneur d’être votre capitaine et de vous guider. Cela me rend extrêmement fier. Ce prix est pour nous tous, c’est certain. Thomas Tuchel et le staff de l’Angleterre, votre manière de nous guider, de nous pousser et d’élever notre niveau d’exigence force l’admiration. »