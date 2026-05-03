Sir Alex Ferguson a été admis à l’hôpital par mesure de précaution, à la veille du match Manchester United - Liverpool

Sir Alex Ferguson a dû quitter Old Trafford peu avant le coup d’envoi du match Manchester United-Liverpool. L’ancien manager légendaire a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution, selon les médias anglais.

L’Écossais s’est senti indisposé juste avant le coup d’envoi de ce classique anglais ; pris en charge immédiatement sur place, il a ensuite été conduit à l’hôpital par mesure de précaution.

Selon le journaliste Ben Jacobs de TalkSPORT, il est désormais rentré chez lui pour se reposer. L’origine précise de son malaise reste inconnue.

Âgé de 84 ans, Ferguson est universellement reconnu comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football, en raison notamment de son passage extrêmement fructueux à Manchester United.

Ferguson, qui a dirigé Old Trafford entre 1986 et 2013, a notamment remporté deux Ligues des champions et treize titres nationaux avec Manchester United.