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South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport
Siep Engelen

Traduit par

Siphiwe Tshabalala, icône de la Coupe du monde, se reconvertit : voici son nouveau projet

Coupe du monde
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
S. Tshabalala

Il y a seize ans déjà, Siphiwe Tshabalala inscrivait le but d’ouverture emblématique de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’ailier a hangé de cap et exerce désormais une autre profession. 

Son but, inscrit d’une frappe magistrale lors de la rencontre d’ouverture contre le Mexique, est resté gravé dans les mémoires et a permis à l’Afrique du Sud de mener au score avant un partage final 1-1. 

Curieusement, les chemins de l’Afrique du Sud et du Mexique se croisent à nouveau lors d’un match d’ouverture de Coupe du monde. Jeudi soir, les deux nations s’affronteront au stade Azteca de Mexico pour lancer le tournoi.

Aujourd’hui, la vie de Tshabalala a bien changé. Le joueur, qui a disputé 91 matchs avec l’équipe nationale sud-africaine, a définitivement raccroché les crampons en 2021 pour se consacrer à son développement personnel.

En 2020, il a publié l’ouvrage « Super Shabba – The African Superhero » où il retrace son parcours, de son enfance à Soweto aux obstacles surmontés. 

Coupe du monde
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Mexico
MEX
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Afrique du Sud
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L’ouvrage vise à inspirer les jeunes lecteurs et à renforcer leur confiance en leurs propres rêves. Parallèlement, Tshabalala s’est tourné vers le monde universitaire. 

Il a suivi un programme à la Harvard Business School et participe au FIFA Player Executive Programme. À travers sa fondation, il offre également des opportunités éducatives et sportives aux jeunes.

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