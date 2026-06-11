Siphiwe Tshabalala, icône de la Coupe du monde, se reconvertit : voici son nouveau projet

Il y a seize ans déjà, Siphiwe Tshabalala inscrivait le but d’ouverture emblématique de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’ailier a hangé de cap et exerce désormais une autre profession.

Son but, inscrit d’une frappe magistrale lors de la rencontre d’ouverture contre le Mexique, est resté gravé dans les mémoires et a permis à l’Afrique du Sud de mener au score avant un partage final 1-1.

Curieusement, les chemins de l’Afrique du Sud et du Mexique se croisent à nouveau lors d’un match d’ouverture de Coupe du monde. Jeudi soir, les deux nations s’affronteront au stade Azteca de Mexico pour lancer le tournoi.

Aujourd’hui, la vie de Tshabalala a bien changé. Le joueur, qui a disputé 91 matchs avec l’équipe nationale sud-africaine, a définitivement raccroché les crampons en 2021 pour se consacrer à son développement personnel.

En 2020, il a publié l’ouvrage « Super Shabba – The African Superhero » où il retrace son parcours, de son enfance à Soweto aux obstacles surmontés.

L’ouvrage vise à inspirer les jeunes lecteurs et à renforcer leur confiance en leurs propres rêves. Parallèlement, Tshabalala s’est tourné vers le monde universitaire.

Il a suivi un programme à la Harvard Business School et participe au FIFA Player Executive Programme. À travers sa fondation, il offre également des opportunités éducatives et sportives aux jeunes.