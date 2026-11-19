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Les Blaugrana veulent renforcer leur défense cet hiver. Une piste mène au Borussia Dortmund.

L'international allemand Nico Schlotterbeck (26 ans), qui évolue au BVB, est évoqué comme une possible recrue du champion d'Espagne, le FC Barcelone.

Mundo Deportivo écrit que le défenseur est l'un des trois candidats envisagés par le Barça pour renforcer sa défense centrale. Outre Schlotterbeck, les dirigeants blaugrana auraient également dans leur viseur l'Italien Alessandro Bastoni (27 ans, Inter Milan) et le champion du monde argentin Lisandro Martinez (28 ans, Manchester United).

Tous trois correspondent au profil recherché par Barcelone : le directeur sportif Deco cherche un gaucher pour l'axe de la défense, capable d'apporter davantage de stabilité à l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick à partir de janvier.

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Jusqu'à quand Nico Schlotterbeck est-il sous contrat avec le BVB ?

C'est sous les ordres de Flick que Schlotterbeck avait fait ses débuts en équipe d'Allemagne. L'ancien joueur de Fribourg avait déjà été évoqué à Barcelone la saison précédente. Après des semaines de négociations avec son club actuel, le patron de la défense a finalement prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2031 . Son contrat comporterait toutefois une clause libératoire fixée entre 50 et 60 millions d'euros, valable pour plusieurs grands clubs. On ignore si le Barça en fait partie.

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Deco s'est exprimé ces derniers jours sur l'intérêt supposé pour Schlotterbeck. Dans le podcast « Tot Costa » de Catalunya Radio, l'ancien joueur a déclaré : « Mieux vaut ne pas parler de lui. Sinon, son prix augmentera probablement. »

Schlotterbeck a rejoint le BVB en 2022 après cinq ans à Fribourg. Dortmund avait alors déboursé 20 millions d'euros pour son transfert. Remis d'une grave blessure à la cheville contractée lors de la Coupe du monde, il est désormais de nouveau en forme. Cette saison, Schlotterbeck a disputé dix matches officiels et inscrit un but. Il a récemment joué sous les ordres du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp. Lors du succès 5-0 contre les Pays-Bas en Ligue des nations, Schlotterbeck a joué l'intégralité de la rencontre et contribué à cette large victoire en marquant de la tête .

Getty Images

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De son côté, Bastoni avait été régulièrement évoqué comme possible recrue du Barça au printemps . L'Inter aurait toutefois réclamé une indemnité de transfert élevée, pouvant atteindre 70 millions d'euros. Bastoni est finalement resté à Milan, où son contrat court jusqu'en 2028. Martinez serait vraisemblablement beaucoup moins cher. Son contrat à Manchester prend fin cet été. Il avait par ailleurs fait parler de lui il y a quelques semaines en s'en prenant au directeur sportif de United, Jason Wilcox . Il s'était ensuite excusé publiquement et avait écopé d'une amende. Il paraît peu probable qu'il joue encore la saison prochaine pour le club le plus titré d'Angleterre, actuellement en difficulté.

En défense centrale, Barcelone compte sur le champion du monde Pau Cubarsi (19 ans), titulaire indiscutable. À ses côtés, Flick fait appel, selon les matches, à Eric Garcia (25 ans), Gerard Martin (24 ans) ou Andreas Christensen (30 ans). Jules Kounde (28 ans) pourrait théoriquement aussi évoluer à ce poste. Si l'attaque du leader de la Liga tourne à plein régime cette saison encore, la défense est considérée comme son talon d'Achille : en 16 matches officiels, les Catalans ont déjà inscrit 62 buts, mais en ont également encaissé 19.