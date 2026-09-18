Un article du quotidien sportif français L'Equipe révèle qu’Olise aurait le sentiment que ses adversaires défendent parfois de manière trop agressive contre lui depuis le début de la saison et que les arbitres n’interviendraient pas avec suffisamment de fermeté contre cela.

Le reportage s’appuie sur des scènes du 0-0 contre le FC Schalke 04. Comme l’ont capté les caméras de télévision, le Français s’en est pris à l’arbitre Robert Schröder après un duel avec pas moins de trois joueurs des Königsblauen. Olise s’est plaint avec une telle véhémence que Harry Kane est même intervenu et a tiré son coéquipier en arrière afin d’éviter un possible carton jaune pour contestation.

Lors de ce bref échange verbal, Olise aurait demandé à Schröder d’agir contre la rudesse du jeu de Schalke. « Vous devez être plus conséquent, sinon je vais finir par me faire massacrer. Vous ne pouvez pas simplement rester là sans rien faire contre le comportement de vos défenseurs. Vous ne pouvez pas tout laisser passer, ce n’est pas possible », aurait lancé le joueur de 24 ans. Selon L'Equipe, Olise s’est déjà senti abandonné à plusieurs reprises par les arbitres dans un passé récent et n’aurait donc pas seulement cherché le dialogue direct à Schalke.

Réaction inhabituelle : pourquoi Michael Olise est-il surnommé « Mr. Nonchalant » ?

Une telle réaction reste en tout cas inhabituelle chez Olise. L’attaquant très talentueux se montre remarquablement réservé en dehors du terrain, ce qui lui a valu le surnom de « Mr. Nonchalant ». Une expression qui décrit un homme extrêmement décontracté et, en même temps, souvent totalement dénué d’émotion.

Olise est particulièrement fidèle à cette réputation lors des interviews. Comme récemment après la victoire 5-0 contre Bodö/Glimt en Ligue des champions, quand il a poussé le journaliste de DAZN Jochen Strutzky au bord du désespoir. Olise avait répondu à chaque question de son interlocuteur de manière extrêmement laconique et sans rien dire de concret.

Les réactions à cette interview en mode « j’ai pas envie » ont ensuite été partagées, mais, dans l’ensemble, Olise a reçu du soutien pour cette nouvelle apparition avare en mots. L’entraîneur principal Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl l’ont même défendu par la suite.

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Comment Eberl et Kompany ont-ils réagi à l’interview « j’ai pas envie » d’Olise ?

« Michael Olise est quelqu’un qui veut jouer au football. Et tout ce qu’il y a autour le laisse plutôt froid. Nous l’avons déjà vu lors de sa présentation il y a deux ans. Tout le monde n’est pas pareil », a déclaré Eberl. Il a toutefois également souligné : « Si on regarde les réseaux sociaux, il est encensé. Parce que les gens disent simplement : c’est un footballeur, il doit jouer au football, il doit prendre du plaisir. Et les gamins s’identifient davantage à ça que peut-être nous. Pour nous, le plus important, c’est qu’il montre ce qu’il peut faire sur le terrain. Et il le fait brillamment. »

Kompany a, lui, mis en avant : « Puis-je poser une question au journaliste qui a posé la question ? Vous n’êtes pas content que cela soit devenu viral ? S’il répondait à toutes les questions comme moi je le fais, rien ne deviendrait viral. » Il a aussi souligné qu’Olise se comportait toujours de manière professionnelle en dehors du terrain : « Les sponsors veulent simplement qu’on parle de lui. Et quand Michael est là, on parle des sponsors. Là où nous devons être honnêtes, c’est que la manière d’être de Michael n’a de mauvaise valeur pour aucun sponsor et pour aucun journaliste. En aucun cas. Et tout le monde en profite. Nous ne devrions pas trop tout mélanger. »

Vendredi, Union Berlin attend Olise et le Bayern, avant la XXL-trêve internationale. L’arbitre sera Benjamin Brand.