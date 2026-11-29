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Le milieu de la Lazio Davide Frattesi a interrompu son interview d’après-match après la victoire 2-1 contre le Torino, samedi en Serie A, pour actualiser son mème viral « Safety Dog » sur Instagram. Alors que la Lazio occupe la tête du classement avec 35 points après 13 journées, Frattesi a plaisanté : les supporters inonderaient sa messagerie s’il tardait à publier le nouveau décompte.

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Frattesi interrompt une interview en direct pour actualiser son mème viral

Le milieu de terrain de la Lazio Davide Frattesi a retardé son interview d’après-match avec DAZN Italia après la victoire 2-1 sur le terrain du Torino, samedi en Serie A, afin d’actualiser en direct à l’antenne une plaisanterie récurrente sur les réseaux sociaux avec les supporters.

Avant de répondre aux questions dans la zone réservée aux médias du Stadio Olimpico Grande Torino, l’international italien a tapé sur son téléphone, puis montré l’écran aux caméras de télévision pour confirmer qu’il avait publié la dernière version de son mème « Safety Dog » en story Instagram.

« Je devais le faire, sinon ils vont tous m’écrire ! »

Le mème montre un chien calme qui attend patiemment le bon moment, accompagné d’une image de Frattesi reproduisant exactement la même expression sereine, tandis que la Lazio fait diminuer le nombre de points qui lui manquent pour atteindre la barre traditionnelle des 40 points, synonyme de maintien en Serie A.

« Je devais le faire, sinon ils vont tous m’écrire ! », a lancé Frattesi en riant. « Nous ne pensions vraiment pas être à -5 en novembre. Cette saison dépasse les attentes les plus optimistes, surtout quand on repense au match contre Mantova. Nous nous sommes repris et ces victoires nous donnent encore plus d’enthousiasme. Nous ne voulons donc pas nous arrêter maintenant. »

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De la débâcle d’août en Coupe d’Italie à la tête de la Serie A

Frattesi avait publié le mème pour la première fois avec la mention « -21 » après la victoire 3-0 de la Lazio sur le terrain de la Juventus. Le succès de samedi a ramené le décompte à « -5 », après 11 victoires et deux nuls en 13 matches de championnat.

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Ce décompte du maintien sur le ton de la plaisanterie a une résonance particulière à Rome. En août, une piteuse défaite au premier tour de la Coupe d’Italie contre Mantova, club de Serie B, avait d’abord fait craindre aux supporters une lutte pour le maintien plutôt qu’une course au titre.

Les Danois décisifs offrent une nouvelle victoire à la Lazio en pleine ascension

Au Stadio Olimpico Grande Torino, le gardien Christos Mandas a réalisé des arrêts décisifs avant que la Lazio ne marque deux fois juste avant la mi-temps, grâce à une tête d’Oliver Provstgaard sur corner et à un but de Gustav Isaksen.

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Che Adams a réduit l’écart de la tête sur coup de pied arrêté, annonçant une fin de match tendue. Mais la Lazio a tenu bon pour rester en tête du classement avant sa rencontre avec l’Atalanta le week-end prochain.