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Deuxième match amical à Singapour pour la sélection brésilienne entraînée par Carlo Ancelotti.

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Trois jours après son doublé inscrit lors de la défaite 3-2 contre le Japon, Vinicius signe un triplé, cette fois face à l’équipe à domicile.

L’attaquant du Real Madrid ouvre le score à la 9e minute, double la mise à la 15e et inscrit son troisième but à la 21e.

À la 31e minute, Endrick (suivi par l’AC Milan et la Roma en vue du prochain mercato hivernal) marque sur une passe décisive d’Estevao, qui voit un but lui être refusé par la VAR à la 42e minute.

Les équipes rentrent donc aux vestiaires sur le score de 0-4.

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En seconde période, Estevao inscrit lui-même le but du 0-5 à la 51e minute.

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Contrairement à la dernière fois, les latéraux de la Roma et de l’Inter, Wesley et Carlos Augusto débutent sur le banc aux côtés de Bento, Alisson, Allan Elias, Andre, Andrey Santos, Arthur Dias, Cunha, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes, Pedro Morisco et Vitor Reis.

Voici le onze de départ aligné par Ancelotti (4-3-3) : Perri ; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos ; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Ryan ; Estevao, Endrick, Vinicius.

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À une demi-heure de la fin du temps réglementaire interviennent les premiers changements du Brésil : Gabriel, Bruno Guimaraes, Joao Gomes et Vinicius Junior cèdent respectivement leur place à Vitor Reis, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo et Allan Elias.

À la 65e minute, ce dernier offre le ballon du 0-6 à Ryan.

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À la 70e minute, Arthur Dias et Alisson remplacent Jonathan Jesus et Estevao.

À la 74e minute, le score passe à 0-7 grâce à un but contre son camp de Suhaimi.

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Enfin, à la 81e minute, Andre remplace Rayan.

Sur le banc se trouvait Francesco Mauri, l’adjoint d’Ancelotti, expulsé pour protestation en fin de match contre le Japon, tout comme l’attaquant du FC Barcelone Raphinha.

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Francesco Mauri a ensuite déclaré en conférence de presse : « Hier, Vinicius a parlé sincèrement, reconnaissant traverser une période difficile dans son club. Nous avons plusieurs joueurs importants ici et Vini en fait partie. Son attitude a été fantastique. Comme nous en avions discuté avant le match, nous ne devions pas nous concentrer sur la valeur de l’adversaire, mais donner le meilleur de nous-mêmes. »

« Rayan a apporté une contribution importante au milieu de terrain, avec et sans ballon. Quand nous avons la possession, il apporte beaucoup de profondeur ; quand nous ne l’avons pas, il va au contact du latéral adverse et permet à Vini de rester plus haut. Nous sommes très satisfaits de sa prestation, c’est un joueur très important. Il l’avait déjà montré lors de la Coupe du monde et il continuera à progresser, notamment grâce à son intelligence tactique. »

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« Nous avons quatre matches prévus entre mars et juin. Il est possible que deux d’entre eux se jouent contre des équipes européennes. »