Partager Suivez GOAL sur Google

Simone Inzaghi quittera Al Hilal à l’expiration de son lucratif contrat, à la fin de la saison en cours. Le technicien italien devrait quitter l’Arabie saoudite cet été, alimentant les spéculations sur un éventuel retour en Serie A ou une arrivée en Premier League.

Publicité

Inzaghi met fin à son aventure saoudienne

Inzaghi a pris la décision définitive de quitter Al Hilal à l’expiration de son contrat actuel. L’entraîneur italien partira officiellement à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à son passage lucratif en Arabie saoudite. Selon Nicolo Schira, l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Lazio a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club de Riyad.

Son contrat actuel court jusqu’en juin et lui rapporterait la somme considérable de 26 millions d’euros par an. Inzaghi a rejoint le Moyen-Orient à l’été 2025. Il s’est engagé avec Al Hilal quelques jours seulement après avoir perdu la finale de la Ligue des champions avec l’Inter.

Un passage contrasté au Moyen-Orient

Le passage d’Inzaghi en Arabie saoudite a finalement été marqué par des fortunes diverses. Il a connu le succès sur la scène nationale en remportant la Coupe du Roi lors de sa première saison à la tête de l’équipe.

Le titre de champion lui a toutefois échappé de justesse, dans des circonstances douloureuses. Al Hilal est passé tout près du titre lors de la dernière journée de la saison passée, laissant la couronne à Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo.

Publicité Publicité

Malgré cette déception, Inzaghi a également mené son équipe à une remarquable série de résultats. Sous sa direction, Al Hilal est resté invaincu pendant 47 matches toutes compétitions confondues, avant que NEOM ne mette fin à cette série en septembre.

Related Topics

Prochains matchs NEF AFC Champions League Elite 08:45 HIL

Des succès marquants en Serie A

L’entraîneur italien s’était forgé une solide réputation avant de rejoindre le Moyen-Orient. Il jouit d’une grande estime dans son pays après ses passages couronnés de succès à la tête de la Lazio et de l’Inter.

À Milan, Inzaghi a offert un prestigieux Scudetto aux supporters de San Siro. Il a également remporté deux Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie à la tête de l’Inter, au cours d’une période de domination sur la scène nationale.

Publicité

Ses qualités tactiques se sont aussi exprimées sur la scène européenne. Inzaghi a notamment conduit l’Inter à deux finales de la Ligue des champions, s’imposant comme l’un des meilleurs entraîneurs du football mondial avant son départ pour l’Arabie saoudite.

Les grands clubs suivent la situation d’Inzaghi

La perspective de voir Inzaghi libre de tout contrat suscitera inévitablement de nombreuses discussions autour d’un retour prochain dans le football italien. Plusieurs grands clubs devraient suivre de près sa situation contractuelle dans les mois à venir.

Publicité

Des informations parues plus tôt en octobre laissaient entendre que la Juventus et Naples pourraient être des destinations possibles pour l’entraîneur. Rejoindre l’un de ces deux clubs lui permettrait de retrouver le devant de la scène en Serie A.

Son avenir d’entraîneur ne se situe toutefois pas nécessairement en Italie. Un intérêt venu de Premier League a également été rapporté : Inzaghi ne devrait donc pas manquer d’options intéressantes lorsqu’il quittera officiellement Al Hilal en juin.