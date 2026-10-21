Simone Inzaghi à la Juventus ? L’ancien entraîneur de l’Inter apparaît comme un candidat surprise pour remplacer Luciano Spalletti, sous pression

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Luciano Spalletti est sous pression à la Juventus après un début poussif dans la nouvelle saison de Serie A. Selon de récentes informations, l’ancien entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi apparaît comme le principal candidat pour lui succéder.

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La pression monte à Turin

Spalletti fait l’objet d’une surveillance accrue à la Juventus après un début de saison décevant. L’entraîneur italien n’a récolté que 11 points lors de ses sept premiers matches de Serie A. Avec trois victoires, deux nuls et deux défaites, la Juventus accuse déjà du retard.

Les dirigeants du club espéraient un bien meilleur départ, ce qui fragilise de plus en plus la position de Spalletti à l’Allianz Stadium. Malgré cette période difficile, la direction et les propriétaires du club restent réticents à l’idée de limoger l’entraîneur toscan en cours de saison. Spalletti a signé avec le club un contrat de longue durée qui court jusqu’en 2028.

Des solutions de secours en cas d’urgence

Si la direction privilégie la patience, elle changera inévitablement de position si les résultats en championnat ne s’améliorent pas dans les prochains mois. Une série persistante de mauvais résultats obligerait les dirigeants à nommer un entraîneur intérimaire pour redresser la barre. Stefano Pioli et Antonio Conte apparaissent tous deux comme des options pour assurer l’intérim si un changement immédiat en cours de saison devenait nécessaire.

Ces deux entraîneurs italiens expérimentés ont fait leurs preuves au plus haut niveau du football italien. En revanche, si Spalletti reste en poste jusqu’en mai mais manque la qualification pour la Ligue des champions, la direction cherchera un remplaçant permanent. Ne pas participer à la plus prestigieuse compétition européenne constituerait un échec total au regard de l’objectif minimal fixé pour la saison.

Getty Images

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Inzaghi en tête de liste

Si la Juventus décide de recruter un nouvel entraîneur sur le long terme, Inzaghi, actuellement à la tête d’Al-Hilal, figure en bonne place sur sa liste de candidats, selon la Gazzetta. L’ancien entraîneur de l’Inter est très apprécié des principaux décideurs turinois. Inzaghi possède un palmarès remarquable en Serie A, après avoir mené l’Inter au titre de champion lors de la saison 2023-2024.

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Il a également remporté deux Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie pendant son passage fructueux à Milan. L’entraîneur a aussi fait ses preuves sur la scène continentale en conduisant l’Inter à deux finales de Ligue des champions, en 2023 et 2025. Son expérience au plus haut niveau, sa capacité à faire progresser les joueurs et son sens tactique en font une cible intéressante à long terme.

Des mois décisifs en perspective

L’avenir immédiat dépend entièrement de la capacité de Spalletti à redresser rapidement la situation sur le terrain. La Juventus doit enchaîner les victoires pour préserver ses objectifs en championnat et alléger la pression sur ses dirigeants. Si le staff actuel ne parvient pas à obtenir une place parmi les quatre premiers, un changement majeur d’entraîneur aura lieu.

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Inzaghi pourrait alors faire un retour retentissant dans le football italien avant la saison 2027-2028. Pour l’heure, la direction suivra de près les prochains matches de Serie A avant de prendre une décision concernant le poste d’entraîneur. Les prochaines semaines seront décisives pour toutes les personnes concernées à l’Allianz Stadium.